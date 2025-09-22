Harry Potter shock: Lord Voldemort diventerà Lady Voldemort nella serie reboot?

L'interpretazione del villain Voldemort di Ralph Fiennes nei film di Harry Potter sarà difficile da replicar. Lo sanno anche i creatori della serie reboot in arrivo su HBO Max che, a quanto pare, potrebbero decidere di dare una svolta radicale al personaggio.

Mentre sul grande schermo Voldemort ha fatto la sua comparsa solo nel quarto film della serie tratta dai libri di J.K. Rowling, Harry Potter e il calice di fuoco, si prevede che il reboot per il piccolo schermo inserirà la sua versione di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato in tempo per la prima stagione, che adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale. Ma chi sarà interpreterà il celebre villain?

Secondo lo scooper Daniel Richtman, "Per la serie di Harry Potter, stanno facendo audizioni sia per uomini che per donne per Voldemort, quindi è possibile che vedremo una Voldemort donna nella serie".

Cambio di sesso per Voldemort?

Al momento si tratta di un semplice rumor, ma nella serie in arrivo potremmo vedere una Lady Voldemort/Colei-Che-Non-Deve-Essere-Nominata? Questo sarebbe un cambio davvero radicale rispetto alla tradizione, nonché un modo per evitare il confronto diretto con l'interpretazione di Ralph Fiennes, ma dopo la reazione dei fan alla notizia che Meryl Streep darà vita a una versione femminile del leone Aslan nel film di Greta Gerwig su Le cronache di Narnia, si prevede una nuova ondata di polemiche.

Il nuovo interprete di Harry Potter

Tuttavia, trasformare Voldemort in una donna sarebbe un colpo di scena interessante, che potrebbe contribuire a far sì che la serie TV di Harry Potter della HBO non si limiti al mero reboot di ciò che abbiamo visto al cinema non molto tempo fa. Ma si tratta di un cambiamento fine a se stesso o sarà collegato a una riscrittura degli eventi del franchise? Questo lo scopriremo più avanti.

Ralph Fiennes è un terrificante Voldemort

Un attore che si è chiamato fuori dalla corsa al ruolo di Voldemort è la star di Oppenhimer Cillian Murphy. "No, i miei figli me lo fanno vedere ogni tanto, ma no, non ne so niente", ha detto di recente. "Inoltre, è davvero difficile seguire qualsiasi cosa faccia Ralph Fiennes. Quell'uomo è una leggenda assoluta della recitazione. Quindi, buona fortuna a chiunque prenderà il suo posto."

Di cosa è capace Voldemort?

Lord Voldemort, al secolo Tom Marvolo Riddle, è un mago ossessionato dall'immortalità che ambisce a dominare il Mondo Magico. Rimasto orfano e cresciuto in un orfanotrofio babbano, il talento magico di Riddle lo ha condotto fino a Hogwarts, dove si è rivelato uno studente eccellente fin quando non è precipitato nell'oscurità, abbracciando la personalità di Voldemort.

Voldemort ha creato gli Horcrux, dividendo la sua anima per raggiungere l'immortalità, e ha guidato i Mangiamorte in un regno di terrore. Il suo tentativo di uccidere il piccolo Harry Potter si è, però, ritorto contro di lui, distruggendo il suo corpo a causa di un incantesimo protettivo. Risuscitato anni dopo, riprende la sua scalata al potere scontrandosi con Harry, il "Prescelto".

Scritta e prodotta da Francesca Gardiner, la prima stagione della serie reboot di Harry Potter approderà su HBO Max nel corso del 2027.

