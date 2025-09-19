Hunger Games: L'alba sulla mietitura, primo sguardo al Presidente Snow di Ralph Fiennes

Come apparirà il Presidente Snow nella nuova incarnazione di Ralph Fiennes? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po' di tempo, ma un poster apparso sul set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura ci dà una prima idea.

L'immagine, tratta da un video dell'utente TikTok @mira.pdf55 poi cancellato, mostra un manifesto che fa propaganda a Snow e ci fornisce i primi dettagli sull'aspetto di questa nuova versione più giovane. Lo Snow di Ralph Fiennes ha i capelli bianchi, perfettamente acconciati (quindi Fiennes indosserà una parrucca per fare al pari con la folta chioma bianca di Donald Sutherland), l'aria solenne e indossa una divisa militare con tanto di spadino che pende dal fianco sinistro. La sua figura si staglia davanti allo skyline della città.

Sul testo stampato sulla locandina si legge: "Il nostro Presidente Coriolanus Snow: Il pacificatore numero 1 di Panem." Il poster è appeso davanti alla facciata di un edificio in mattoni, accanto a una specie di serbatoio di gas industriale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Primi dettagli del prequel di Hunger Games

Tratto da un romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games: L'alba sulla mietitura si concentrerà sulla storia del giovane Haymitch Abernathy, con Joseph Zada ​​che interpreterà la versione giovane del personaggio di Woody Harrelson nel ruolo. Kieran Culkin interpreterà Caesar Flickerman, Elle Fanning sarà Effie Trinket, Jesse Plemons si calerà nei panni di Plutarch Heavensbee e Ralph Fiennes sostituirà il compianto Donald Sutherland nei panni di Coriolanus Snow.

Il Presidente Snow nella versione di Donald Sutherland

Sebbene Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, sia la protagonista assoluta della saga di Hunger Games, il Presidente Snow incombeva sulla storia come antagonista principale. Una versione più giovane del Presidente è apparsa nel prequel del 2023 Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, con Tom Blythnei panni del personaggio.

L'attesa versione di Ralph Fiennes è evidentemente la successiva evoluzione del personaggio, che adesso viene raccontato nella tarda mezza età. La versione di Sutherland del Presidente Snow aveva tutti i capelli bianchi, mentre la parrucca di Fiennes nell'immagine sembra includere capelli grigi con lunghe ciocche bianche.

Che ruolo avrà il Presidente Snow?

Il poster, che appare chiaramente uno dei tanti strumenti di propaganda del regime di Panem, suggerisce che lo Stato distorcerà ancora una volta gli eventi in una narrazione che gli permetta di mantenere il controllo totale. La presentazione di Snow come Pacificatore potrebbe anche essere un segno che questa volta interpreterà un ruolo di antagonista più attivo nei confronti di Haymitch.

I precedenti film di Hunger Games sono stati generalmente ben accolti da critica e pubblico e Snow si è rivelato uno dei ruoli più importanti di Donald Sutherland nella seconda metà della sua carriera. L'eredità che Ralph Fiennes è chiamato a raccogliere non sarà facile, vista la schiera di fan che il franchise vanta, ma la star inglese ha le spalle larghe dopo essersi fatta le ossa con un ruolo di culto come Voldemort nei film di Harry Potter.