Le cronache di Narnia: Meryl Streep in trattative per un "cambio di sesso" che suscita perplessità

Dopo Daniel Craig, anche Meryl Streep sarebbe finita nel mirino di Greta Gerwig per il suo Le cronache di Narnia in un ruolo che - se confermato - prevede un sorprendente cambio di sesso. Secondo le ultime anticipazioni la diva premio Oscar dovrebbe interpretare il leone Aslan.

Secondo Nexus Point News, a Streep sarebbeè stato offerto il ruolo di Aslan, il Grande Leone, che diventerà una leonessa nell'adattamento Netflix. Aslan è l'unico personaggio ad apparire in tutti e sette i libri di Le cronache di Narnia. Creato come allegoria di Gesù, il leone parlante è il guardiano di Narnia, Re di tutti gli Alti Re di Narnia, nonché mentore dei bambini umani. Aslan era stato precedentemente doppiato da Liam Neeson nella trilogia cinematografica live-action di Narnia degli anni 2000.

Quello di Meryl Streep è il terzo nome legato all'adattamento che Greta Gerwig dirigerà per Netflix dopo Charlie XCX, corteggiata per il ruolo di Jadis, la Strega Bianca, villain interpretata in precedenza da Tilda Swinton, e Daniel Craig, a cui sarebbe stato offerto il ruolo di Andrew Ketterley, eccentrico e moralmente ambiguo zio di Digory Kirke. Entrambi i personaggi fungono da antagonisti ne Il nipote del mago, che dovrebbe essere il primo romanzo di Narnia adattato per lo schermo da Gerwig come parte del suo accordo per due film con Netflix. Pubblicato nel 1955 come sesto romanzo di Narnia, Il nipote del mago è cronologicamente la prima storia ambientata nel mondo fantastico di C.S. Lewis.

Un primo piano di Meryl Streep

La reazione dei fan al (possibile) cambio di sesso di Aslan

Il nipote del mago funge da prequel alla saga di Narnia rivelando come la Strega Bianca è approdata nel magico regno, perché quel mondo ha un re e una regina umani e spiegando che il professore di mezza età che ha ospitato i bambini Pevensie ne Il leone, la strega e l'armadio è stato uno dei primi bambini a visitare Narnia insieme all'amica Polly Plummer.

L'accordo milionario tra Netflix e Greta gerwig prelude all'arrivo di un grande cast, ma la scelta di Meryl Streep e il conseguente cambio di sesso dell'amato personaggio di Aslan ha suscitato le reazioni perplesse dei puristi.

Sotto un post poi cancellato, un utente Reddit ha scritto: Aslan è un leone maschio e la sua criniera ha una funzione importante ne Il leone, la strega e l'armadio quindi non mi piace questa scelta. Sarebbe meglio se restassero più fedeli al testo".

Un altro utente ha commentato: "Ecco un altro remake in cui non possono limitarsi a lasciare che i nostri amati personaggi siano gli stessi. Perché cavolo Aslan deve diventare una leonessa? Lasciatelo stare come è. Sono così stanco di queste scelte di casting". C'è poi chi sottolinea il fatto che Aslan sia un'allegoria di Gesù e quindi obbligatoriamente maschio.

Di seguito altre reazioni polemiche alla notizia del possibile casting.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post