Harry Potter: Cillian Murphy mette a tacere le voci sul suo ingaggio nel ruolo di Voldemort

Nessun futuro in Harry Potter per Cillian Murphy. Nonostante il pressante desiderio dei fan di vederlo ereditare da Ralph Fiennes il ruolo di Lord Voldemort nella prossima serie HBO, l'attore ha spento i rumor.

Non dovrebbe essere Cillian Murphy il prossimo Signore Oscuro dei libri di J.K. Rowling nella serie attualmente in lavorazione. Il protagonista di Oppenheimer era stato richiesto soprattutto dai fan ma non ci sono mai state conferme dal diretto interessato o dalla produzione.

Cillian Murphy non sarà Voldemort nella serie Harry Potter

Intervenuto al podcast Happy So Confused, a precisa domanda, Cillian Murphy ha risposto: "No, i miei figli me lo mostrano ogni tanto, ma no, non so nulla a riguardo. Voglio dire, inoltre, è davvero difficile seguire qualsiasi cosa faccia Ralph Fiennes. Quest'uomo è una leggenda assoluta della recitazione. Quindi, buona fortuna a chiunque prenderà il suo posto".

Primo piano di Ralph Fiennes in Harry Potter

Da settimane sul web circolano ipotesi e teorie sul nuovo attore che interpreterà la nemesi di Harry Potter, Tom Riddle/Lord Voldemort, dopo la strabiliante performance di Ralph Fiennes nella saga cinematografica prodotta dal 2001 al 2011.

La produzione della serie HBO di Harry Potter e i nuovi progetti di Cillian Murphy

Nella serie tv targata HBO e HBO Max, che debutterà nel 2027, Dominic McLaughlin è stato scelto nel ruolo di Harry Potter, Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley. Ad ogni libro della saga di Rowling verrà dedicata una stagione.

Cillian Murphy tornerà presto sullo schermo con il film Netflix Steve, dal 3 ottobre in streaming, e parteciperà successivamente al film di Peaky Blinders, The Immortal Man, in uscita nel 2026, oltre al sequel 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, in arrivo a gennaio.