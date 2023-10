Harry Potter: lo spettacolare set LEGO ispirato al primo libro/film è sceso di prezzo su Amazon

La saga di Harry Potter è piena zeppa di idee geniali e trovate rimaste saldamente ancorate sia all'immaginario dei fan, che a quello pop mondiale. J.K. Rowling ha scritto e creato una serie di libri, poi trasposti al cinema, caratterizzati da una fantasia che più volte ha saputo stregare gli appassionati di ogni parte del mondo, riuscendo a rapire con una storia dalle tematiche facilmente riconoscibili, inserita in un mondo dalle mille sfumature imprevedibili e ancora oggi studiate dagli appassionati di tutte le età.

Uno dei momenti chiave nella storia di Harry Potter a Hogwarts, resta la sua partita a scacchi poco prima di recuperare la cosiddetta "Pietra Filosofale". La mortalità di quella situazione ha confermato il forte e fondamentale legame con gli amici Ron ed Hermione, evidenziando una comune determinazione che da lì in avanti avrebbe caratterizzato le loro avventure di gruppo e da soli. Partendo da presupposti del genere, Amazon ha deciso di pensare ai fan di sempre scontando il meraviglioso set LEGO ispirato proprio a questa partita di scacchi. Sul sito potete trovarlo, attualmente, a 101,48€, con uno sconto del 15% dal prezzo segnato in precedenza (119,95€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto a ottenere informazioni in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO di Harry Potter Iconico

Come riportato sullo stesso Amazon, questo set LEGO da Harry Potter e la pietra filosofale comprende: un tabellone di gioco classico bianco e nero, con dettagli ai lati, tutti gli scacchi tematici di entrambe le fazioni sul campo, 4 minifigure uniche (tra cui Harry stesso, Ron ed Hermione), una manciata di piccoli accessori dedicati in una costruzione che comprende 876 pezzi in totale.

Se anche voi siete fan della saga di Harry Potter, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO del genere, perfetto sia per rivivere uno dei momenti chiave dei libri/film, sia come oggetto da collezione unico e perfetto da esporre ovunque si vuole.