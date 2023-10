Harry Potter: tutti hanno scordato l'esistenza dell'unica scena post-credit

In molti probabilmente non ricordano che anche il franchise di Harry Potter ha fatto uso delle scene post-credit, che oggi vanno per la maggiore.

Oggigiorno le scene post-credit sono la consuetudine, ma all'epoca in cui la saga di Harry Potter era nelle sale erano una pratica abbastanza insolita. Non tutti ricordano però che una venne inserita dopo i titoli di coda di Harry Potter e la camera dei segreti.

Harry Potter e la camera dei segreti è il film più lungo della saga, quindi non tutti ricorderanno la sua scena post-credit. Si tratta di una scena veloce, di pochi secondi, ma che fornisce informazioni sul destino di Gilderoy Allock.

Dopo i titoli di coda, vediamo un'inquadratura di Diagon Alley, ma poi la macchina da presa si concentra sulla libreria nota come Flourish and Blotts. All'inizio di Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry (Daniel Radcliffe) e i suoi amici si trovavano lì per comprare i loro nuovi libri di scuola.

Daniel Radcliffe nomina gli attori di Harry Potter che più hanno influenzato la sua carriera

Protagonista della scena è Allock che però non è fisicamente all'interno di Flourish and Blotts, ma si trova nella finestra principale in una fotografia in movimento. È vestito con una camicia di forza e ha un'espressione vaga e smarrita. La didascalia sopra la foto dice: "Chi sono?".

Allock pare definitivamente caduto in disgrazia dopo aver perso la memoria, con l'intera comunità dei maghi che ha chiaramente scoperto che è un impostore.

Il film rimane l'unico della saga a contenere una scena post-credit.