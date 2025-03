Harry Potter: il set LEGO dei Negozi di Diagon Alley è in sconto su Amazon

Il set LEGO Harry Potter dei Negozi di Diagon Alley è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 186,20€ con uno sconto del 7% sul prezzo consigliato indicato (199,99€). I dettagli relativi al set LEGO in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Harry Potter dei Negozi di Diagon Alley è venduto e spedito da Amazon.

Un viaggio nella magia: LEGO Harry Potter - Negozi di Diagon Alley

Ci sono luoghi che non appartengono solo alla fantasia, ma vivono nella memoria e nel cuore di chi li ha amati. Diagon Alley è proprio fra questi. Con il set LEGO Harry Potter dedicato ai suoi iconici negozi, il fascino del celebre vicolo del Wizarding World prende forma in un'opera di cura e dettaglio. Costruire questo modello significa immergersi in un mondo fatto di incantesimi, pozioni e oggetti misteriosi, dove ogni mattoncino contribuisce a ricreare l'atmosfera vibrante e caotica di uno dei luoghi più amati della saga.

Dai gemelli Weasley con il loro negozio di scherzi alle vetrine della Gazzetta del Profeta, ogni elemento è stato riprodotto con precisione, dando vita a una collezione di 16 mini-negozi in microscala. Le 12 microfigure incluse aggiungono ulteriore profondità alla scena, rendendo questo set un must per ogni appassionato. Esposto come una lunga fila di edifici o suddiviso in moduli per osservarne i dettagli, il set LEGO Diagon Alley è una porta d'accesso alla magia, un tributo a un mondo che continua a incantare generazioni.