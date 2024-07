Harry Potter: il set LEGO La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa è in offerta su Amazon

L'universo narrativo, fatto di volti, personaggi, frasi e momenti iconici, di Harry Potter, a partire da Harry Potter e la pietra filosofale e proseguendo con i suoi successivi capitoli, ha saputo prendere fin da subito i fan grazie a una particolare fantasia proveniente dalla stessa J.K. Rowling, scrittrice e creatrice di questo mondo. Prima ancora degli avvenimenti principali nei libri e nelle trasposizioni cinematografiche, è l'ambiente intorno ai piccoli protagonisti ambiente a rapire grazie a un'immediatezza che potremmo definire magica. Le trovate più affascinanti in termini di world building fantasy sono diventate parte integrante dell'immaginario pop mondiale, al punto da essere considerate iconiche, memorabili e spesso citate al di fuori della stessa saga letteraria e cinematografica.

Partendo da considerazioni di questo tipo, vogliamo segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa in offerta. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 62,49€, con uno sconto del 17% sul prezzo consigliato (74,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche dettaglio aggiuntivo sull'articolo tematico in questione, non avete fare altro che passare dal box qui sotto. In alternativa potete cliccare su questo indirizzo.

La capanna di Hagrid in Harry Potter, un luogo iconico

Nel corso del tempo la capanna di Hagrid è diventata qualcosa d'iconico per i fan di Harry Potter. La capanna stessa, situata ai margini di Hogwarts, è stata teatro di molti eventi significativi della storia, trasformandosi in un luogo di rifugio e sicurezza, caratterizzato da un'atmosfera rustica e accogliente, in contrasto con la maestosità di un castello più freddo e misterioso.

Il set LEGO Harry Potter La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa comprende: una ricostruzione in mattoncini della capanna in questione, con tetto rimovibile così da poter interagire coi dettagli presenti all'interno, e le minifigure di Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy e Rubeus Hagrid, il drago Norberto e del cane Thor.