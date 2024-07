Harry Potter: la Warner svela se i film rimarranno canone dopo l'arrivo della nuova serie tv

Ora che è in arrivo la nuova serie HBO, i film della saga cinematografica rimarranno canonici all'interno del Wizarding World?

Con l'arrivo della nuova serie di Harry Potter, che riadatteranno nuovamente i romanzi di J.K. Rowling, ci si chiede se la saga cinematografica rimarrà canonica all'interno del franchise (che è proseguito con i film prequel di Animali Fantastici).

A prescindere dal fatto che la serie televisiva non è destinata a essere un remake dei film, a tutti gli effetti lo sarà, ma fortunatamente la Warner Bros. ha ora offerto un interessante aggiornamento sul collegamento tra i film e l'imminente reboot.

Per cominciare, la serie non arriverà più su Max, ma su HBO, ma questo non dovrebbe influire più di tanto sul progetto, perché J.K. Rowling, autrice della saga letteraria e produttrice esecutiva, ha dichiarato su X di essere "certa che la serie TV di Harry Potter sarà più che all'altezza delle aspettative".

Emma Watson e Daniel Radcliffe in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

"Sono davvero entusiasta di annunciare il nostro regista e la nostra showrunner, con cui ho parlato in qualità di parte del team di produzione. Entrambi hanno una passione genuina per Harry Potter e, dopo aver letto la sceneggiatura del pilota di Francesca Gardiner e aver ascoltato la visione di Mark Mylod, sono certa che la serie TV sarà più che all'altezza delle aspettative", ha scritto la Rowling riferendosi all'ingaggio degli autori della serie HBO.

Daniel Radcliffe su J.K. Rowling: "Le devo la mia carriera, ma non devo essere d'accordo con lei"

Naturalmente, i film della saga cinematografica saranno sempre disponibili per i fan, indipendentemente da qualsiasi progetto futuro di Harry Potter basato sui libri. Ma il fatto che un sito ufficiale della Warner Bros. abbia dichiarato che gli otto film originali "rimarranno al centro del franchise" solleverà senza dubbio molte domande.

Allo stesso tempo, però, fornisce molte risposte. Per cominciare, sembra che i film saranno considerati "canone primario" dalla Warner Bros, anche al di sopra dei sette libri di J.K. Rowling. Anche se i film e la serie TV non saranno collegati, condivideranno il più ampio franchise del Wizarding World, ma una cosa è certa: la serie TV di Harry Potter non sostituirà i film.