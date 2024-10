Harry Potter: la serie esplorerà i libri di J.K. Rowling "più in profondità" rispetto ai film

Anche se i fan più tradizionalisti sono sul piede di guerra alla notizia dell'arrivo di una serie tv su Harry Potter, il boss di Warner Bros TV ha rassicurato gli affezionati garantendo che lo spazio maggiore di una serie permetterà maggiore profondità negli adattamenti rispetto ai film.

Intervenendo al Mipcom di Cannes, Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros. TV Group, ha affermato che _"lo staff di sceneggiatori è ultimato e sta facendo quello che deve fare, i casting si sono aperti nel Regno Unito e Irlanda, quindi il processo sta andando avanti".

Dungey ha aggiunto che lavorare con l'universo di Harry Potter è stato un "sogno incredibile, onestamente. Da grande fan dei libri, l'opportunità di esplorarli un po' più in profondità di quanto si possa fare in un film di due ore... questo è il motivo per cui abbiamo intrapreso questo viaggio".

Che cosa sappiamo finora

Come annunciato in precedenza da Deadline, la serie HBO su Harry Potter, prevista per il 2026, ha lanciato una ricerca di casting per il trio di protagonisti, che dovranno essere attori bambini tra i 9 e gli 11 anni. Casting che dovrà essere "inclusivo e diverso".

Il team creativo dello show include la coppia di Succession, Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente come sceneggiatore e regista. Gardiner fungerà anche da showrunner, con entrambi produttori esecutivi della serie.

Date le difficoltà del franchise di Animali fantastici, completamente arenato dopo i problemi produttivi, l'uscita di scena di Johnny Depp e la tempesta mediatica legata alle dichiarazioni anti-trans di J.K. Rowling, non sorprende che la Warner Bros. ci vada coi piedi di piombo nel riavviare l'amatissimo franchise di Harry Potter con l'idea di raccontare nuove storie legate alla saga di Harry Potter senza alterare la natura dei personaggi. I film originali andati in onda dal 2001 al 2011 sono stati adattati da J.K. Rowling, e si prevede che, nonostante la schiera di haters che si è conquistata per le sue posizioni transfobiche, la scrittrice faccia ritorno per essere coinvolta nel processo decisionale dello show.