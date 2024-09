Harry Potter: HBO lancia il casting "inclusivo e diverso" per i tre protagonisti

Lo studio ha dato il via libera finalmente al casting dei tre interpreti di Harry, Ron e Hermione per la nuova serie in arrivo

Le riprese del nuovo adattamento seriale della saga di Harry Potter ad opera della HBO prenderanno il via nella primavera del 2025, quindi è normale che lo studio abbia dato finalmente il via libera ai casting per i tre protagonisti.

Un bando di casting che sta facendo il giro del web e che è stato confermato come legittimo dalla HBO cerca bambini che avranno un'età compresa tra i 9 e gli 11 anni nell'aprile del 2025 (e residenti nel Regno Unito o in Irlanda) per ricoprire i ruoli del protagonista Harry Potter e dei suoi amici del cuore Hermione Granger e Ron Weasley.

Descritta come un "adattamento fedele" dei popolarissimi romanzi di J.K. Rowling, la serie TV è stata annunciata nell'aprile del 2023, con la Rowling in veste di produttrice esecutiva. HBO intende far debuttare la prima stagione entro il 2026.

Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint con alcuni produttori alle spalle, alla premiere New Yorkese del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

"Siamo impegnati in un casting inclusivo e diversificato", si legge nel bando in caratteri grandi e in grassetto. "Per ogni ruolo, si prega di presentare interpreti qualificati, senza tener conto di etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra base protetta dalla legge, a meno che non sia indicato diversamente".

Ai candidati viene chiesto di presentare un video, della durata massima di 30 secondi, in cui preparano un breve racconto o una poesia (ma "niente di Harry Potter"), da leggere con "il proprio accento". In un secondo video, della durata massima di un minuto, il candidato è invitato a "raccontarci un po' di te" e a descrivere "un membro della famiglia, un amico o un animale domestico a cui sei particolarmente legato".

Nel giugno 2024, HBO ha annunciato che Francesca Gardiner (Queste oscure materie) sarà scrittrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie, mentre Mark Mylod (Succession, Il trono di spade) dirigerà diversi episodi e sarà anch'egli produttore esecutivo.