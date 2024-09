Harry Potter, Gary Oldman si candida a recitare nella serie tv: "Potrei interpretare Albus Silente"

Non pago del ruolo di Sirius Black nei film del franchise, il divo inglese si propone per un ruolo diverso e più 'maturo', visto che l'età avanza.

A Gary Oldman non dispiacerebbe un altro viaggio nel magico mondo di Hogwarts. Il talentuoso attore inglese, che ha interpretato in modo memorabile Sirius Black in quattro film della saga di Harry Potter negli anni 2000, non direbbe no a un'offerta per fare ritorno nella serie tv HBO in preparazione, che è attualmente alla ricerca dei suoi Harry, Ron e Hermione.

Parlando con IndieWire sul red carpet degli Emmy, Oldman ha spiegato di non essere stato ancora contattato dalla produzione per nessun ruolo, ma visto che il suo personaggio non era così presente nei film come avrebbe voluto, non gli dispiacerebbe fare il bis sul piccolo schermo, magari in un ruolo diverso.

"Adoro Sirius", ha annesso la star di Slow Horses. "Ma non era abbastanza coinvolto. Si è presentato e poi ha attraversato il velo".

Pur non aspettandosi chiamate dalla produzione a breve, Gary Oldman lancia la sua autocandidatura per lo show in arrivo e dice: "Scommetterei i miei soldi che avranno un cast completamente nuovo. Forse tra qualche anno potrei interpretare Silente".

Gary Oldman e il resto del cast nella Stamberga Strillante

Chi reciterà nella serie su Harry Potter?

Nei panni di Sirius Black, padrino di Harry Potter (Daniel Radcliffe) e fuorilegge, Gary Oldman è apparso in quattro film della saga Warner: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice ed Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. La sua apparizione più sostanziosa è stata ne Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, del 2004, che introduce il personaggio e la sua storia delle origini, con la trama che ruota in gran parte attorno alla sua fuga dalla prigione e al legame con Harry. Nei film successivi Oldman ha interpretato brevi cameo, con l'Ordine della Fenice che segnava la fine dell'esistenza del personaggio nel regno mortale per mano di Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) in una devastante scena di battaglia.

Harry Potter: tutti i film della saga in ordine

Come annunciato in precedenza da Deadline, la serie HBO su Harry Potter, prevista per il 2026, ha lanciato una ricerca di casting per il trio di protagonisti, che dovranno essere attori bambini tra i 9 e gli 11 anni. Casting che dovrà essere "inclusivo e diverso".

Il team creativo dello show include la coppia di Succession, Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente come sceneggiatore e regista. Gardiner fungerà anche da showrunner, con entrambi produttori esecutivi della serie.