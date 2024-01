Harry Potter: su Amazon il Talisman tematico è in sconto

Andando oltre le grandi e iconiche avventure vissute da Harry Potter e dai sui amici, nelle storie di J.K. Rowling, il mondo che fa da contorno resta una costante fondamentale a valorizzare tutte le possibilità creative, fantasiose e narrative, ponendo un accento creativo specifico su ogni cosa. Oltre ai protagonisti principali, infatti, la scrittrice ha saputo lavorare al meglio l'intero contorno contestuale in cui gli eventi si muovono e sviluppano, plasmando anche tantissimi altri personaggi indelebili e ancora oggi amati dai fan di tutte le età.

Proprio in relazione a tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare Talisman in offerta, nella sua edizione a tema Harry Potter. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il board game è disponibile a 31,89€, con uno sconto del 54% sul prezzo consigliato (69,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto ludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un board game a tema Harry Potter appassionante

Su Amazon Talisman, nella sua edizione a tema Harry Potter viene così introdotto nella sezione "descrizione prodotto": "Sperimentate un'avventura mozzafiato in questa magica edizione di Talisman! Lord Voldemort è in attesa del mago o della strega più in gamba per una fatidica dimostrazione di obbedienza o coraggio in Talisman: Harry Potter! Vestite i panni dei membri dell'Ordine della Fenice o dei Mangiamorte in una corsa frenetica per arrivare all'Oscuro Signore in persona. L'incrollabile lealtà guiderà gli sfidanti dalle periferie del Mondo Magico fino alla Sala Grande di Hogwarts, dove affronteranno Colui- Che-Non-Deve-Essere-Nominato in uno scontro cruciale".

Nella scatola troverete: 1 tabellone di gioco, 1 regolamento, 9 carte personaggio, 100 carte Incontro, 24 carte Incantesimo, 21 carte Acquisto, 2 carte Furetto, 3 carte Doni della Morte, 4 dadi a sei facce, 8 miniature Personaggio scolpite, 1 miniatura Lord Voldemort scolpita, 6 plance Statistica con dischi, 20 galeoni, 36 segnalini Destino e 1 segnalino Vantaggio.