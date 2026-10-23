Harry Potter, la serie HBO ha già un budget da kolossal

La nuova serie di Harry Potter targata HBO non sembra intenzionata a risparmiare quando si tratta di riportare Hogwarts sullo schermo. Mentre cresce l'attesa per il debutto del nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling, alcuni documenti finanziari depositati nel Regno Unito permettono infatti di farsi una prima idea delle dimensioni del progetto. E le cifre collocano lo show nella fascia delle produzioni televisive più costose mai realizzate dall'emittente.

Harry Potter, quanto potrebbe costare la serie HBO

Una scena di Harry Potter, la serie HBO

A fornire l'indizio sono i bilanci di Plum Jam Productions, società creata per gestire la produzione britannica della serie e i cui dati sono stati recentemente depositati presso la Companies House.

Nel 2025, anno in cui sono iniziate le riprese della prima stagione di Harry Potter ai Warner Bros. Studios Leavesden, la società ha registrato ricavi pari a 130,6 milioni di sterline, circa 175 milioni di dollari. Un salto notevole rispetto ai 18,4 milioni di sterline dichiarati nel 2024, quando il progetto si trovava ancora nella fase di sviluppo.

Sommando le due cifre, la spesa legata all'avvio della serie potrebbe quindi avvicinarsi ai 150 milioni di sterline, equivalenti a poco più di 200 milioni di dollari. Si tratta comunque di una stima e non di un budget ufficiale comunicato da HBO.

Plum Jam Productions, infatti, in passato ha gestito anche altre produzioni e i suoi ricavi non possono essere attribuiti automaticamente e per intero a Harry Potter. La società era precedentemente nota come Roundabout Productions ed era stata utilizzata anche per la realizzazione di The Nevers.

Se però questi numeri fossero indicativi delle effettive dimensioni dell'investimento, il costo medio della prima stagione potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di dollari a episodio. Una cifra superiore ai circa 15 milioni per puntata generalmente associati all'ultima stagione de Il trono di spade.

Perché la prima stagione di Harry Potter potrebbe costare così tanto

Una parte importante dell'investimento sarebbe legata alla necessità di costruire da zero il mondo della serie. Secondo una fonte vicina alla produzione, gran parte dei costi sarebbe infatti concentrata proprio nella fase iniziale.

I grandi set realizzati negli studi Warner Bros. di Leavesden, a partire naturalmente dagli ambienti di Hogwarts, sono destinati a essere riutilizzati nelle stagioni successive. Questo significa che, una volta completata l'infrastruttura necessaria al progetto, il costo medio dei futuri episodi potrebbe diminuire.

Il piano di HBO resta particolarmente ambizioso: adattare i sette romanzi di J.K. Rowling nell'arco di più stagioni, dedicando molto più spazio alla storia rispetto a quanto fosse possibile fare con gli otto film della saga cinematografica.

Il nuovo cast di Harry Potter pronto a entrare a Hogwarts

Un'immagine di Albus Silente nella serie

La serie debutterà a dicembre e vedrà Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton nei ruoli di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.

Accanto al giovane trio ci sarà un cast di nomi già affermati: John Lithgow interpreterà Albus Silente, Paapa Essiedu sarà Severus Piton, Janet McTeer vestirà i panni di Minerva McGranitt e Nick Frost quelli di Rubeus Hagrid. Bel Powley e Daniel Rigby saranno invece Petunia e Vernon Dursley.

HBO non ha commentato le cifre emerse dai documenti finanziari. Se le stime dovessero avvicinarsi al budget reale, però, il messaggio appare già piuttosto chiaro: per costruire il nuovo mondo televisivo di Harry Potter, lo studio sembra disposto a investire come per uno dei suoi più grandi kolossal.