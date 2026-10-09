Harry Potter, la serie HBO mostra le clessidre di Hogwarts: che ruolo avranno i punti delle case?

La nuova serie di Harry Potter continua a mostrare come prenderà forma Hogwarts nella prossima trasposizione televisiva dei romanzi di J.K. Rowling. Tra le immagini condivise da HBO sui social è comparso un dettaglio familiare ai lettori: le quattro grandi clessidre che tengono il conto dei punti conquistati e persi dalle case della scuola di magia. Un elemento ben riconoscibile nell'immaginario della saga, che nei film era rimasto soprattutto sullo sfondo. Ma che ruolo avranno adesso nella serie?

Come funzionano le clessidre dei punti di Hogwarts

Nell'immagine pubblicata su Instagram, le clessidre sono incastonate in una nicchia di pietra sopra l'ingresso della Sala Grande. Sopra ciascuna compaiono figure scolpite che rappresentano i fondatori di Hogwarts, mentre più in basso sono visibili gli stemmi di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. La scenografia offre così uno sguardo più dettagliato su un particolare del castello che la serie sembra intenzionata a valorizzare.

Nei libri, le quattro clessidre incantate registrano il punteggio delle case durante l'anno scolastico. Ognuna contiene gemme del colore associato alla rispettiva casata: rubini per Grifondoro, diamanti per Tassorosso, zaffiri per Corvonero e smeraldi per Serpeverde.

Quando gli studenti guadagnano punti grazie ai risultati ottenuti o alle loro azioni, le gemme si spostano verso la parte inferiore della clessidra. Le penalità producono l'effetto contrario, facendo risalire le pietre. Il sistema rende visibile la competizione tra le quattro case, impegnate durante l'anno nella conquista della Coppa delle Case.

Questo meccanismo rappresenta uno degli elementi della vita quotidiana a Hogwarts che contribuiscono a rendere più concreto il mondo costruito da Rowling. Le clessidre accompagnano la rivalità tra gli studenti e ricordano costantemente che ogni comportamento può influire sul risultato finale.

La serie HBO vuole recuperare più dettagli dei romanzi

Le clessidre erano già apparse negli adattamenti cinematografici di Warner Bros., senza però assumere un ruolo particolarmente rilevante sul piano visivo o narrativo. La nuova produzione sembra invece voler dedicare maggiore attenzione a elementi che aiutano a restituire la ricchezza del mondo descritto nei libri.

Harry Potter: una foto del protagonista della serie HBO

La scelta si inserisce nell'impostazione generale del progetto: raccontare nuovamente la storia di Harry Potter attraverso una serie televisiva, con la possibilità di esplorare aspetti dell'universo narrativo che sul grande schermo avevano ricevuto meno spazio. La presenza delle clessidre nella nuova immagine offre un piccolo esempio concreto di questo approccio.

La prima stagione adatterà Harry Potter e la pietra filosofale e sarà composta da otto episodi. Il debutto è previsto su HBO e HBO Max il giorno di Natale del 2026.

A interpretare il giovane mago sarà Dominic McLaughlin, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Il cast comprende inoltre John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt e Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton.

Le prime immagini della scenografia stanno intanto alimentando la curiosità dei fan, soprattutto per quei particolari dei romanzi che i film avevano mostrato solo brevemente o lasciato ai margini.