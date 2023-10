Harry Potter: la serie completa dei libri, con copertine firmate da Michele De Lucchi, è in sconto su Amazon

È inutile girarci tanto intorno, la saga letteraria di Harry Potter ha cambiato per sempre il modo di scrivere i fantasy contemporanei, divenendo fin da subito un caso sia commerciale, che mediatico, che culturale. L'importanza di questi libri risiede proprio nella grande fantasia della loro scrittrice J.K. Rowling, e nel modo in cui ha voluto costruire un mondo che continua a respirare nell'immaginario mondiale e generazionale oltre la sua primissima pubblicazione.

Se anche voi siete fan di Harry Potter allora non dovreste lasciarvi sfuggire la chance di recuperare la saga cartacea completa con le copertine firmate da Michele De Lucchi, ora in offerta su Amazon. Sul sito potete trovarla a 114,74€, con uno sconto dell'11% sul prezzo segnato in precedenza (129,50 €). Per l'eventuale acquisto, o anche solamente per raccogliere maggiori informazioni sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un'edizione di Harry Potter irrinunciabile per tutti i fan

Entrando un secondo più nel dettaglio, Amazon così descrive questa edizione dei libri di Harry Potter:"Il successo di Harry Potter incontra lo stupefacente design dello studio De Lucchi, eccellenza italiana dell'architettura. Questa edizione in cofanetto della serie completa, con le copertine firmate, contiene i sette romanzi della saga: Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la Camera dei segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte".

Andando oltre l'immaginario cinematografico che ne ha massificato le possibilità oltre ogni misura, la lettura della saga originale resta un must per tutti gli appassionati e i fan storici di una saga che ancora oggi continua a rapire e appassionare lettori di tutte le età, trasportandoli in un mondo dalle mille e più sfumature.