Harry Potter: la serie arriverà più tardi del previsto

Il CEO di HBO detta i tempo dello sviluppo dell'attesa serie che rilancerà il franchise di Harry Potter per un pubblico giovane, ci sarà però da attendere un bel po' di tempo prima di vederla in tv.

Niente fretta per Harry Potter. Chi auspicava di vedere la serie dedicata al magico mondo creato da J.K. Rowling in tempi brevi resterà deluso. Lo show targato HBO arriverà più tardi del previsto come anticipa a Deadline il CEO Casey Bloys.

Interrogato sui possibili sviluppi dopo il recente casting, il CEO ha risposto dicendo: "Gli sceneggiatori hanno iniziato a scrivere. Il regista Mark Mylod è già all'opera. La squadra è in fase di formazione". Le sue dichiarazioni lasciano intendere che lo sviluppo della serie sia già in pieno svolgimento, ma sulla prospettiva dell'inizio della produzione a marzo, Bloys raffredda gli animi: "Non abbiamo annunciato alcuna data. Penso che si stessero riferendo all'età che i giovani attori avranno a marzo, ma questo non significa necessariamente che ci sia una data di inizio della produzione."

Riguardo a una possibile data di uscita, Bloys risponde:

"Fine '26-'27. Gli sceneggiatori hanno appena iniziato, quindi è troppo presto per parlare di messa in onda."

Il futuro di Harry Potter in tv

Un primo piano di Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter

Date le difficoltà del franchise di Animali fantastici, completamente arenato dopo i problemi produttivi, l'uscita di scena di Johnny Depp e la tempesta mediatica legata alle dichiarazioni anti-trans di J.K. Rowling, non sorprende che la Warner Bros. ci vada coi piedi di piombo nel riavviare l'amatissimo franchise di Harry Potter. Proprio come sta facendo Prime Video con le storie de Gli anelli del potere, Warner Bros. cercherà di raccontare nuove storie legate alla saga di Harry Potter senza laterare la natura dei personaggi. I film originali andati in onda dal 2001 al 2011 sono stati adattati da J.K. Rowling, e si prevede che, nonostante la schiera di haters che si è conquistata per le sue posizioni impopolari, la scrittrice faccia ritorno per essere coinvolta nel processo decisionale della serie.

Come annunciato in precedenza da Deadline, la serie HBO su Harry Potter, prevista per il 2026, ha lanciato una ricerca di casting per il trio di protagonisti, che dovranno essere attori bambini tra i 9 e gli 11 anni. Casting che dovrà essere "inclusivo e diverso".

Il team creativo dello show include la coppia di Succession, Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente come sceneggiatore e regista. Gardiner fungerà anche da showrunner, con entrambi produttori esecutivi della serie.