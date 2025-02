Harry Potter, Jason Isaacs confessa: "I film non erano divertenti da girare, gli effetti speciali sono noiosi"

Nonostante stia ricevendo parecchi elogi per la sua performance in The White Lotus, Jason Isaacs per molti fan in tutto il mondo sarà sempre Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter.

L'attore ha interpretato l'iconico villain del franchise in sei degli otto film, dal 2002, anno di Harry Potter e la camera dei segreti, al 2011, anno in cui uscì Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, capitolo conclusivo della saga.

L'esperienza noiosa di Jason Isaacs in Harry Potter

Nonostante l'entusiasmo dei fan e il fascino della saga, Jason Isaacs ha confessato di essersi parecchio annoiato durante la lavorazione dei vari film.

"È una confessione terribile da fare" ammette Isaacs "ma non è stato poi così divertente girarli. I film con gli effetti speciali sono piuttosto noiosi da realizzare. La vera soddisfazione arriva dopo".

Jason Isaacs con il resto del cast di The White Lotus

La star ricorda l'impatto che ha avuto Harry Potter sulle persone:"Incontro persone per cui questi film hanno cambiato la vita, persone che ancora oggi leggono i libri e li condividono con i loro figli. Alcuni dicono che Harry Potter ha salvato loro la vita, io ci credo davvero".

L'approccio di Jason Isaacs con la saga e il futuro di Lucius

Nell'intervista, l'attore di Star Trek ha ricordato di aver inizialmente svolto un provino per interpretare Gilderoy Allock, ruolo poi assegnato a Kenneth Branagh, prima che gli venisse assegnato il ruolo di Lucius Malfoy.

Al personaggio, Isaacs ha conferito una caratteristica voce sussurrata e sinistra, ispirandosi al critico d'arte Brian Sewell e ad un suo insegnante di recitazione:"Avevo un insegnante di teatro che mi sussurrava sempre con questa voce acuta che non avrei combinato niente e che non avrei mai lavorato".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

Nel frattempo, sono in corso i casting per la serie tv e John Lithgow sarà Albus Silente.