Harry Potter, Jason Isaacs svela l'origine del look di Lucius Malfoy: "Ecco perché ho chiesto una parrucca"

L'attore ha svelato in un'intervista il retroscena che ha poi portato alla creazione del suo look nella saga cinematografica

La star di Harry Potter Jason Isaacs ha svelato che il design originale del suo Lucius Malfoy era inizialmente molto diverso da quello che poi è finito sullo schermo.

Basato sui libri di J.K. Rowling, il franchise fantasy di successo della Warner Bros. racconta il viaggio di Harry Potter (Daniel Radcliffe) attraverso otto film, mentre affronta Lord Voldemort (Ralph Fiennes).

Lucius Malfoy è un antagonista secondario del franchise dopo essere stato introdotto nel 2002 in Harry Potter e la Camera dei Segreti; il personaggio sfoggia lunghi capelli biondo platino e veste come un ricco membro dell'élite del Mondo Magico.

Le origini del look del Mangiamorte nella saga di Harry Potter

Lucius Malfoy (Jason Isaacs) in una foto promo del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

In una recente intervista con Esquire, Isaacs ha spiegato che il design del patriarca della famiglia Malfoy era molto diverso da quello presentato in Harry Potter e la camera dei segreti. L'attore ha raccontato che il look originale del personaggio non prevedeva i caratteristici lunghi capelli biondi ed era molto più simile a un uomo d'affari.

Jason Isaacs e Tom Felton in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

L'attore, tuttavia, si è subito reso conto che assomigliava troppo a un Babbano, la gente non magica che Lucius solitamente disprezza, e ha apportato alcune rapide modifiche.

"Il problema del look di Lucius Malfoy è che in origine non c'era nulla di tutto ciò. Sono andato sul set un mese prima delle riprese e mi hanno mostrato degli schizzi di un tizio in abito gessato con i capelli corti. Così sono andato al reparto trucco e parrucco e ho detto: 'Speravo in una parrucca'. E loro: 'Beh, Silente ha una parrucca'. E io: 'Cosa? È un film con una sola parrucca? Della Warner Bros?' E poi mi hanno chiesto: 'Perché dovrebbe volerne una?'. E io: ìPerché non vorrebbe avere i capelli come un babbano. Vorrei dei capelli lunghi e biondi. Mio figlio ha i capelli biondi'". Dopodiché, l'attore ha chiesto delle modifiche anche agli abiti del personaggio, optando per pellicce, velluto e mantelli.