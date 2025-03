Harry Potter, Jason Isaacs sul nuovo interprete di Lucius Malfoy: "Potrebbero anche cancellarmi dalla storia"

Jason Isaacs, tra i protagonisti dell'ultima stagione della serie televisiva The White Lotus, in un'intervista a Collider è tornato a parlare del franchise di Harry Potter e del suo personaggio.

La produzione è attualmente impegnata nella fase di casting e un altro attore erediterà il ruolo che fu di Isaacs nella saga cinematografica, quello di Lucius Malfoy.

Il futuro Lucius Malfoy nella serie di Harry Potter

Nell'intervista, Jason Isaacs ha ammesso che sarà strano vedere qualcun altro nei panni di Lucius Malfoy dopo tanti anni passati ad interpretare il personaggio.

"Potrei essere turbato per questa cosa, se lo volessi, ma sto cercando di non esserlo. È strano. È la prima volta che succede. Non so cosa si provi. Tendo ad accettare con serenità le cose su cui non ho controllo. Non ha senso provare rancore o rimpianto. E quindi è quello che è, sarà brillante".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

Isaacs ritorna sul legame con Lucius:"Sono stato Lucius Malfoy per tanto tempo. Immagino che non lo sarò per la prossima generazione e potrei sentirmi male per questo ma sto cercando di non farlo. I tuoi coetanei finiscono sui lati degli autobus o guadagnano cifre inimmaginabili. Il fatto che ci sarà un nuovo Harry Potter che ci sostituirà, e potremmo forse essere cancellati dalla storia. È semplicemente così".

La possibilità di vedere un Lucius Malfoy diverso nel prossimo Harry Potter

Il look del personaggio nei film è stato inventato da proprio da Jason Isaacs e parte del fascino del personaggio è dettato dal fatto che nei libri non viene presentato come appare nei film.

Per quanto riguarda il casting, al momento l'unico ad aver confermato la sua presenza nella serie è John Lithgow, scelto per interpretare il preside di Hogwarts Albus Silente e succedere ad altri due mostri sacri come Richard Harris e Michael Gambon.

Primo piano di John Lithgow in Dexter

Diverse polemiche sono nate per le voci che indicherebbero in Paapa Essediu come nuovo interprete di Severus Piton nella serie tv di Harry Potter.