Harry Potter, i produttori avrebbero scelto gli interpreti di Minerva McGranitt e Severus Piton

I produttori della serie Harry Potter sembra abbiano trovato gli interpreti giusti per i ruoli di Severus Piton e Minerva McGranitt, due dei personaggi più amati dai fan della saga creata da J.K. Rowling.

I produttori dello show targato HBO, secondo le fonti di Deadline, starebbero infatti per concludere le trattative qualche settimana dopo aver stretto l'accordo con John Lithgow, che sarà il Professor Silente.

Le scelte per i due professori di Hogwarts

I responsabili del casting dell'adattamento televisivo di Harry Potter avrebbero scelto Janet McTeer per la parte di Minerva e Paapa Essiedu, nome che da tempo era emerso nelle indiscrezioni online, per quella di Severus. I due professori di Hogwarts erano stati interpretati nei film dagli indimenticabili Maggie Smith e Alan Rickman.

HBO, come accaduto in precedenza, non ha voluto confermare e nemmeno smentire le notizie, sostenendo che verranno annunciati i nomi degli attori coinvolti solo quando verranno firmati gli accordi.

La serie tratta dai romanzi avrà come showrunner Francesca Gardiner, mentre Mark Mylod ne sarà regista e produttore esecutivo.

Casey Bloys, a capo dei contenuti di HBO e Max, ha assicurato che il nuovo progetto sarà un 'adattamento fedele ai romanzi' e permetterà di immergersi profondamente in ognuno dei capitoli della saga.

Il lavoro sull'adattamento

La showrunner, parlando del personaggio di Severus Piton, ha ad esempio spiegato che si porteranno sugli schermi i personaggi rispettandone l'età riportata tra le pagine dei libri di J.K. Rowling, quindi Piton sarà un trentenne e i Dursley saranno molto più giovani rispetto a quanto mostrato nei film.

Per ora bisognerà comunque attendere prima di scoprire i nomi delle star coinvolte nella serie di Harry Potter, in arrivo sugli schermi televisivi probabilmente negli ultimi mesi del 2026. I fan saranno particolarmente curiosi di scoprire il nome e i volti degli eredi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli di Harry, Hermione e Ron.