Harry Potter, John Lithgow conferma di aver accettato il ruolo di Silente

John Lithgow ha confermato di aver accettato il ruolo di Silente nella nuova serie televisiva tratta dai romanzi di Harry Potter.

L'attore, intervistato da ScreenRant, ha infatti parlato della decisione di essere coinvolto nel progetto targato HBO.

La conferma di Lithgow

Rispondendo a una domanda sul ruolo di Silente nella serie Harry Potter, John Lithgow ha dichiarato: "Per me è stata totalmente una sorpresa. Ho ricevuto la telefonata mentre ero al Sundance Film Festival e non è stata una decisione facile perché mi definirà per l'ultimo capitolo della mia vita, temo".

Una foto di Lithgow

Il nuovo interprete di Silente, che attualmente ha 79 anni, ha quindi proseguito sottolineando: "Ma sono davvero entusiasta. Alcune persone meravigliose stanno nuovamente prestando attenzione a Harry Potter. Quello è stato il motivo per cui è stata una decisione così difficile. Quando ci sarà la festa per la conclusione delle riprese avrò circa 87 anni, ma ho detto di sì".

L'obiettivo dei produttori, infatti, è quello di realizzare una stagione della serie per ogni romanzo della saga dedicata alla lotta del giovane maghetto e dei suoi amici contro il malvagio Voldemort.

Il team al lavoro sulla serie

Lithgow è attualmente l'unico membro del cast di cui è stata confermata la presenza nel cast e le riprese dovrebbero iniziare in estate presso gli spazi della Warner Bros a Leavesden, nel Regno Unito. Il debutto sugli schermi televisivi dovrebbe poi avvenire alla fine del 2026 o nei primi mesi del 2027.

La showrunner del progetto televisivo è Francisca Gardiner e nel team dei registi ci sarà anche Mark Mylod, coinvolto inoltre in veste di produttore insieme a J.K. Rowling, David Heyman, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts.