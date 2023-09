Harry Potter: da sempre desiderate giocare ai suoi scacchi? Ci pensa Amazon scontando la versione elettronica

Gli amanti di Harry Potter non crederanno ai loro occhi davanti alla scacchiera tematica ed eletronica ispirata al mondo del maghetto occhialuto; curiosi?

Se da sempre desiderate giocare con gli scacchi dei maghi e delle streghe presenti nel mondo di Harry Potter, siete nel posto giusto. Amazon ha recentemente messo in offerta la loro versione elettronica tematica. Sul sito potete trovarli attualmente a 110,49€, con uno sconto dell'8% sul prezzo precedente. Se incuriositi e interessati passate a dare un'occhiata dal box qui sotto.

Rivivete anche voi la magia del mondo di Harry Potter (vista per la prima volta in Harry Potter e la pietra filosofale) attraverso la scacchiera elettronica con tastiera sensoriale. Oltre a presentare il design visto nei film e descritto nei libri di J.K. Rowling, Amazon descrive il tutto in questo modo: "Grazie ai 64 livelli di difficoltà si adatta a qualsiasi giocatore e lo accompagnerà nei suoi progressi. ChessMan Elite è una scacchiera arricchita con la valutazione delle prestazioni grazie al sistema ELO 1800. La visualizzazione delle mosse tramite spie luminose e il piano con sensori permette al computer di memorizzare gli spostamenti. È possibile giocare contro la stessa scacchiera o con un altro giocatore".

A quanto pare la scacchiera di Harry Potter pensa proprio a tutti. I novizi potranno imparare a giocare sfruttando i 5 livelli per principianti disponibili. Per i più esperti, invece, c'è una modalità di perfezionamento, che indica al giocatore se la mossa effettuata è ottimale, e di cambiarla, eventualmente. Permette inoltre di imparare ed esercitare la regola delle 50 mosse e tantissime altre strategie che sicuramente faranno comodo in fase di gioco, così da sorprendere i propri avversari.

Non solo, questa scacchiera elettronica a tema Harry Potter offre pure alcune modalità distinte: funzione "Hint" (il computer guida il giocatore con suggerimenti), modalità "Training" (il computer indica se la mossa è ottimale), funzione "Takeback" (permette di annullare le ultime due mosse), funzione "Multimove" (per arbitrare una partita tra 2 giocatori).

Harry Potter: il produttore sulla serie: "Scaverà più a fondo nei romanzi"

Cos'aspettate a recuperare un gioco da tavolo a tema Harry Potter come questo? Oltre al lato ludico può sempre diventare un oggetto perfetto per le vostre collezioni personali.