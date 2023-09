Harry Potter: il produttore sulla serie: 'Scaverà più a fondo nei romanzi'

Visto che attualmente le produzioni delle varie major hollywoodiane sono sospese a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori, anche i lavori sulla nuova serie di Harry Potter per il servizio streaming Max sono in stallo. Il produttore esecutivo David Heyman ha però voluto fornire un aggiornamento ai fan.

"È ancora presto", ha dichiarato Heyman. "Non abbiamo ancora assunto uno sceneggiatore per iniziare a scrivere. È ancora un po' presto".

Nonostante questo, il produttore ha assicurato ai fan una maggiore fedeltà ai romanzi. "Speriamo si riveli qualcosa di molto speciale", ha continuato Heyman. "[Ci] dà l'opportunità di tornare ai libri e di goderci una serie che li esplorerà più a fondo".

Harry Potter, Daniel Radcliffe: "Spero che la serie tv accontenti chi è rimasto deluso dai film"

Come annunciato lo scorso aprile, Warner Bros. Discovery è pronta a reimmaginare il franchise di Harry Potter sul suo servizio di streaming, Max. Questa nuova rivisitazione della serie di libri best-seller è in fase di sviluppo e non sarà in grado di fare progressi significativi nella stesura della sceneggiatura e nei processi di casting fino alla fine degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA.