Harry Potter: Rupert Grint parla di un possibile ritorno sugli schermi del cast originale

Rupert Grint ha incontrato nuovamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e gli altri membri del cast di Harry Potter in occasione della reunion in arrivo a gennaio sugli schermi televisivi. L'interprete di Ron ha ora rivelato se pensa sia possibile un ritorno sul grande schermo delle star dei film originali della saga magica.

In un'intervista al sito ComicBook l'attore Rupert Grint ha raccontato parlando della saga di Harry Potter: "Non è qualcosa a cui penso troppo. Solo recentemente, ora che sono passati 20 anni dal primo film, sono iniziate quelle conversazioni".

L'interprete di Ron Weasley ha quindi sottolineato: "Poter rivedere tutti è grandioso, è davvero nostalgico, questi film sono stati una parte immensa della mia vita e voglio bene a tutti. Ma penso sia finita al momento giusto, erano trascorsi tanti anni ed è stato davvero divertente...".

L'attore, ora nel cast della serie Servant, ha aggiunto: "Abbiamo girato l'ultimo film quasi dieci anni fa. Ho una nuova prospettiva, posso apprezzarlo per ciò che è, un periodo folle ed enormemente divertente. Per quanto riguarda l'ipotesi di un altro film, non lo so. Non so esattamente. Amo quel personaggio, mi sento davvero legato a lui, quindi non lo so".

Da tempo si parla della possibilità di riportare il cast originale sugli schermi, con una serie o un film, e il regista Chris Columbus ha recentemente ammesso che sarebbe interessato a girare un adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale La maledizione dell'erede, con protagonisti i film di Harry, Ginny, Ron e Hermione.

Nello speciale, in onda in Italia il 1 gennaio su Sky e NOW, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ricorderanno la loro esperienza sul set della saga fantasy partendo proprio là dove tutto ha avuto inizio. Lo speciale sulla retrospettiva celebra i 20 anni dall'uscita del primo film del franchise, Harry Potter e la pietra filosofale, con interviste e conversazioni sul cast.

In aggiunta ai tre protagonisti, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vedrà gli interventi di Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ed Evanna Lynch.

Lo speciale onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bellissima famiglia creata nei Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa, celebrando anche l'impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l'immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.