Harry Potter, Rupert Grint: "Non ho mai visto tutti i film, una serie potrebbe essere interessante"

Harry Potter potrebbe essere alla base di una serie prodotta per HBO Max e Rupert Grint ha ora parlato della possibilità che l'idea si concretizzi.

Warner Bros, rispondendo alle domande di The Wrap, ha smentito che sia in fase di sviluppo un progetto ispirato ai personaggi e ai mondi creati dalla scrittrice J.K. Rowling, tuttavia molti fan continuano a pensare che lo studio stia valutando realmente l'idea in vista di un'eventuale espansione futura della saga anche sul piccolo schermo.

Rupert Grint, nei film dedicati alle avventure di Harry Potter, aveva la parte di Ron Weasley e ha ammesso di non aver mai finito di vedere la saga cinematografica: "Ho probabilmente visto i primi tre, ma dopo ho smesso. Ma ora ho una figlia, probabilmente dovrò vederli con lei". Commentando le indiscrezioni legate al possibile progetto targato HBO Max, l'attore ha inoltre aggiunto: "Sarà strano se fosse in un certo senso una continuazione. Mi sento stranamente piuttosto protettivo nei confronti di quel personaggio".

Grint ha infatti sottolineato: "Anche quando ho visto gli spettacoli teatrali è stata un'esperienza davvero strana... Se avesse al centro un diverso gruppo di amici, immagino però sarebbe interessante".

Il mondo magico creato dalla scrittrice J.K. Rowling continuerà ad essere protagonista sul grande schermo con il terzo capitolo della storia di Animali Fantastici, le cui riprese sono attualmente in pausa dopo che un membro della produzione è stato trovato positivo al COVID-19. Warner Bros ha quindi fermato temporaneamente il lavoro sul set, assicurando in questo modo la sicurezza di tutte le persone coinvolte.