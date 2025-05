Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter è pronta a tornare in questa nuova serie TV

Secondo quanto riportato da Variety, la NBC ha ordinato una nuova serie comedy interpretata da Tracy Morgan e nientemeno che Daniel Radcliffe, ex-star della saga cinematografica di Harry Potter.

La serie è attualmente intitolata The Fall and Rise of Reggie Dinkins. L'ordine per l'episodio pilota era stato annunciato lo scorso marzo, con Morgan nel ruolo di protagonista e Radcliffe che aveva firmato poco dopo.

Dal poco che si conosce, la trama ruoterebbe attorno a "un ex giocatore di football caduto in disgrazia (Morgan) in missione per riabilitare la sua immagine". Oltre a Morgan e Radcliffe, la serie è interpretata anche da Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way e Jalyn Hall.

La serie è scritta e prodotta dagli autori di 30 Rock

David Holmes: The Boy Who Lived - Daniel Radcliffe in una scena

Come annunciato in precedenza, la serie segna una piccola reunion di 30 Rock. Oltre al protagonista Morgan, infatti, Robert Carlock e Sam Means sono impegnati nella scrittura e nella produzione esecutiva, mentre Tina Fey è anche produttrice esecutiva.

I protagonisti di 30 Rock, Alec Baldwin, Tina Fey e Tracy Morgan

Carlock è produttore esecutivo tramite Bevel Gears. Rhys Thomas, ex membro del Saturday Night Live, produrrà e dirigerà l'episodio pilota, mentre Eric Gurian, del gruppo Little Stranger di Fey, e David Miner di 3 Arts saranno anche produttori esecutivi. La Universal Television, con cui Fey ha un accordo globale, è lo studio che si occuperà della produzione.

Morgan ha interpretato il personaggio di Tracy Jordan per tutta la durata di 30 Rock, ricevendo una nomination agli Emmy per il suo lavoro nello show nel 2009. Radcliffe ha già lavorato con Fey, Carlock e Means quando è apparso nel film interattivo di Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo.