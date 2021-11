Harry Potter e La Pietra Filosofale: Chris Columbus vuole il Director's Cut

Harry Potter e La Pietra Filosofale sarebbe potuto durare tre ore, e Chris Columbus, il regista del film, vorrebbe vedere la versione integrale (effettivamente girata, ma poi tagliata per ridurne il minutaggio) sugli schermi.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson e il topo Crosta per il film Harry Potter e la pietra filosofale

Quest'anno si festeggia il 20esimo anniversario dall'arrivo del primo film di Harry Potter sul grande schermo, e sono tante le iniziative a tema per la gioia dei Potterhead.

Ma quello che forse potrebbe renderli ancora più felici sarebbe una versione integrale di Harry Potter e La Pietra Filosofale, dato che quella originale mostrata anche ad alcune audience all'epoca contava una buona mezz'oretta in più rispetto alle 2 ore e 32 minuti di quella che tutti conosciamo.

"Sappiamo che il film funzionava, perché facemmo un paio di anteprime per il pubblico, ai tempi" ha raccontato Columbus ai microfoni di The Wrap "In particolare a Chicago, i ragazzi dissero che volevano un film ancora più lungo. I genitori dissero che era troppo lungo, ma i bambini pensavano fosse troppo corto".

"Pensai 'Beh, i bambini di solito hanno una minore capacità di concentrazione, quindi questo dovrebbe essere un buon segno" ha poi commentato il regista. Tuttavia, alla fine si decise per accorciare la pellicola.

"Mi piacerebbe se lo distribuissero però, avremmo modo di vedere anche Pix il Poltergeist, che è stato del tutto tagliato dai film!"

E voi, vorreste vedere la versione da tre ore di Harry Potter e La Pietra Filosofale?