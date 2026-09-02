Harry Potter è finalmente un Grifondoro: il nuovo trailer della serie HBO ci porta dentro Hogwarts

Nella Hogwarts della HBO c'è molto più di quello che la prima clip ufficiale aveva mostrato. La prova è nel nuovo trailer di Harry Potter, la serie tv in arrivo a Natale su HBO Max che ci riporterà nel magico mondo creato da J.K. Rowling.

Se il primo teaser si concentrava concentrato sulla vita del celebre maghetto prima dell'arrivo alla scuola di magia, il nuovo video entra nel vivo della storia e mostra alcuni dei momenti più attesi del primo anno.

Harry Potter, cosa c'è nel nuovo trailer, dal Cappello Parlante a Severus Piton

Il trailer accompagna Harry, Ron ed Hermione durante il viaggio per l'ingresso a Hogwarts, dal primo incontro alla cerimonia dello Smistamento, dove vengono assegnati alla casa dei Grifondoro.

Per la prima volta il pubblico può vedere più da vicino la quotidianità della scuola: le lezioni, i corridoi, il campo da Quidditch e gli incontri con alcuni dei professori destinati a diventare centrali nella storia.

Tra i personaggi che ricevono maggiore spazio c'è finalmente il Severus Piton interpretato da Paapa Essiedu. Il trailer mette subito in evidenza il rapporto difficile che il professore di Pozioni avrà con Harry, lasciando già presagire la reciproca antipatia, che immaginiamo sarà centrale, come lo è stata nei primi romanzi e nei film.

Spazio anche a Minerva McGranitt, interpretata da Janet McTeer, e ad Albus Silente, con John Lithgow nel ruolo del preside di Hogwarts. Nick Frost appare invece nei panni di Hagrid, una delle prime figure adulte con cui Harry instaura un rapporto di fiducia.

Il trailer (che HBO chiama "teaser" nonostante la generosa durata di oltre due minuti) non si limita alla vita strettamente "scolastica" dentro Hogwarts.

Harry, Ron ed Hermione vengono mostrati alle prese con il mistero della Pietra Filosofale, mentre compaiono anche il cane a tre teste, Fuffi, la partita a scacchi giganti, lo Specchio delle Brame e il Troll di montagna. Sono immagini che permettono di capire quanto la prima stagione seguirà da vicino gli eventi del primo libro, senza però limitarsi a riproporre ciò che il pubblico ha già visto sul grande schermo.

Rispetto al primo teaser, che aveva ricevuto diverse critiche sul piano visivo, le nuove immagini mostrano una ricostruzione più ricca e spettacolare, con un'allure cinematografica evidente.

Allo stesso tempo, il nuovo cast offre una "lettura" diversa di personaggi ormai iconici, senza rinunciare agli elementi più riconoscibili dell'universo creato da J.K. Rowling.

Quando arriva la serie su HBO MAX

Harry Potter: una foto del protagonista Dominic McLaughlin

Harry Potter debutterà sulla piattaforma streaming di HBO il 25 dicembre 2026. La prima stagione sarà dedicata agli eventi di Harry Potter e la Pietra Filosofale, mentre la produzione della seconda stagione è già in corso.

Nel cast, oltre a Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, ci sono Arabella Stanton come Hermione Granger, Alastair Stout come Ron Weasley, e i già nominati John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu e Nick Frost. Nella prossima stagione, a loro si unirà certamente anche Kit Harington, nei panni di Gilderoy Allock, dopo la rinuncia di Nicholas Hoult per problemi d'agenda (ma qualcuno crede che sia stato un passo indietro della produzione, dopo tutte le critiche ricevute dai fan all'annuncio).