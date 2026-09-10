La legge di Lidia Poët, che fine ha fatto il finale della prima stagione?

Che fine ha fatto il finale della prima stagione de La legge di Lidia Poët? Dopo lo spostamento della serie nei palinsesti Rai, gli spettatori sono ancora in attesa di sapere quando e dove verranno trasmessi gli ultimi due episodi. La possibile collocazione su Rai 3 è stata anticipata, ma al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte della Rai.

La legge di Lidia Poët: quando andranno in onda gli ultimi due episodi?

La situazione è piuttosto singolare. Inizialmente la serie era stata programmata per mercoledì 9 settembre in prima serata su Rai 1. Successivamente la Rai aveva deciso di spostarla su Rai 2, ma in seconda serata. Ieri sera, però, La legge di Lidia Poët non è andata in onda.

Secondo un'anticipazione di Davide Maggio, i due episodi conclusivi della prima stagione dovrebbero essere trasmessi domani, venerdì 11 settembre, su Rai 3. Il condizionale, però, è d'obbligo: al momento i palinsesti ufficiali della Rai non risultano ancora aggiornati e continuano a indicare in quella serata il film francese Guida pratica per insegnanti, diretto da Thomas Lilti.

Matilda De Angelis nel ruolo di Lidia Poët insieme a Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacopo Barberis

A questo punto, dunque, sembra regnare una certa confusione attorno alla programmazione della serie. Per gli spettatori che hanno iniziato a seguirla in chiaro, diventa così difficile persino capire quando potranno vedere il finale della prima stagione.

La legge di Lidia Poët, ascolti deludenti per la Rai

Una situazione che arriva dopo un debutto tutt'altro che esaltante. La Rai aveva presentato la messa in onda della serie come un vero e proprio evento, ma i risultati in termini di ascolti sono stati molto lontani dalle aspettative. La prima serata, dedicata ai primi due episodi, ha raccolto 1.549.000 spettatori con l'11,2% di share.

La seconda serata, con il terzo e il quarto episodio, è andata ancora peggio: La legge di Lidia Poët ha portato Rai 1 sotto la soglia del 10%, fermandosi al 9,9% di share.

Pier Luigi Pasino insieme a Sara Lazzaro nella serie La legge di Lidia Poët

Numeri che raccontano un flop piuttosto evidente per un prodotto che aveva alle spalle il successo ottenuto su Netflix. Nel frattempo, c'è anche un'altra certezza: le successive due stagioni della serie non saranno trasmesse dalla Rai e resteranno disponibili esclusivamente sulla piattaforma streaming. Gli spettatori che vorranno proseguire la storia di Lidia Poët dovranno quindi necessariamente passare a Netflix.

Resta però ancora da capire quando e su quale rete verranno trasmessi gli ultimi due episodi della prima stagione. La possibile collocazione di venerdì 11 settembre su Rai 3 è stata anticipata, ma finché i palinsesti ufficiali non verranno modificati non può essere considerata una comunicazione definitiva.

Insomma, per una serie che avrebbe dovuto rappresentare un appuntamento evento per il pubblico Rai, il finale della prima stagione rischia di arrivare nel modo più caotico possibile. E viene da chiedersi se, alla luce degli ascolti ottenuti e della decisione di non trasmettere le successive due stagioni, fosse davvero necessario portare La legge di Lidia Poët in chiaro.