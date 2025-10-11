Nel segno de Il trono di spade: ecco Realme 15 Pro, il telefono che porta Westeros nelle nostre mani

Il nostro mondo è fatto di icone. Immagini, storie, idee e concetti così potenti da segnare l'immaginario popolare. Una potenza iconografica che è condivisa anche dagli oggetti che usiamo tutti i giorni, a cominciare da uno in particolare, quella categoria di dispositivi che ha ormai superato i limiti del banale telefono per diventare catalizzatore di tutto ciò che facciamo e che rappresentiamo: lo smartphone.

L'ingrasso dei Linen Mill Studios in quel di Belfast che hanno ospitato la presentazione

Ovvio quindi che le icone si incontrino, che lo smartphone vada a vestirsi della potenza evocativa di altre entità che hanno colpito, segnato e definito l'immaginario popolare, come accade per t-shirt e altri accessori che indossiamo e ci accompagnano quotidianamente. Ed è quel che ha fatto Realme, che aveva già realizzato in precedenza partnership prestigiose con Coca Cola così come con altri brand popolari come Dragonball o Naruto e che ora volge lo sguardo verso la grande serialità occidentale e uno dei suoi punti più alti e iconici: Il trono di spade. Ecco quindi arrivare il Realme 15 Pro - Game of Thrones Limited Edition.

Un lancio in grande stile in quel di Belfast

Il Re della Notte ci accoglie all'evento di lancio dello smartphone

Siamo volati a Belfast per assistere al lancio di prodotto che nasce già con l'effigio dell'icona, perfetto oggetto da collezione per tutti gli amanti della serie HBO disponibile in Italia su Sky e NOW. E va detto subito che Realme ha fatto le cose in grande, organizzando un evento perfetto nei meccanismi, riuscito nell'impatto, suggestivo nella location: i Linen Mill Studio, il luogo dove la serie è stata girata, guidandoci anche in un magnifico Studio Tour di cui vi parleremo a parte.

Una presentazione studiata e ben costruita anche nei toni, ricalcando gli spunti e i presupposti narrativi di Game of Thrones per raccontarci l'azienda e la sua crescita prima e lo smartphone poi.

Nessuno nasce eroe

Il Launch Event di Realme

È Chace Xu, CMO e vicepresidente di Realme, che ha tratteggiato il percorso della sua azienda in pochi anni dalla sua fondazione, un cammino "pieno di sfide, con ogni passo compiuto con ambizione e determinazione", che l'ha reso il "brand con la crescita più rapida al mondo." La più veloce a raggiungere i 100 milioni di unità vendute, come ci spiega la grafica che accompagna la presentazione di Chase Xu. E se Realme è riuscita in questa impresa è perché si è mossa fuori dagli schemi (altra frase a effetto delle grafiche diceva infatti "quelli che rompono le regole sono quelli che scrivono la storia"), ma ha anche dimostrato di capire il pubblico più giovane, assecondarlo con scelte mirate come i già citati telefoni di Dragonball e Naruto, creare "prodotti che accendono una scintilla, con passione, creatività, sincerità" ma che allo stesso tempo incoraggino a "esprimere se stessi senza paura" nel nome di quel concetto che è stato il claim dell'evento di lancio: "Own Your Real Power"!

Chace Xu introduce l'evento di lancio del Realme Pro 15

Colpisce quando Chace Xu parla del team di lavoro come "un gruppo di giovani a cui piace giocare", perché parallelamente tratteggia il duro impegno di diciotto mesi per definire e compiere la partnership globale che ha portato al Realme 15 Pro - Game of Thrones Limited Edition, realizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Un'operazione che si accompagna anche a dei nuovi Realmeow dedicati, tre in particolare per tre personaggi chiave della serie: Tyrion, Jon Snow e Daeneris, per proseguire l'impresa di "portare i Realmeow in ogni angolo del mondo".

Un'edizione limitata che dimostra passione

Per descriverlo in dettaglio, il vice presidente di Realme lascia la parola alla collega Amanda, Senior Brand Manager, che ne enuncia le caratteristiche in un racconto ugualmente narrativo, diviso in capitoli che aprono con un primo dal titolo "La nascita di una leggenda", per evidenziare le scelte iconografiche legate alla serie e le caratteristiche tecniche dello smartphone. Oltre alla scatola che lo ospita e che rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i fan. Se ad accoglierci agli studi è stato un figurante vestito da Re della Notte, in modo molto scenografico è stata affidata al fuoco l'apparizione in scena del telefono. Ghiaccio e fuoco, i due temi in contrasto che si possono utilizzare sullo smartphone di Realme, in una coerenza narrativa che ha fatto da filo conduttore all'intera presentazione in quel dei Linen Mill Studios.

La confezione della Limited Edition

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla packaging, dalla confezione in cui lo smartphone si presenta all'utente finale: una scatola in legno di noce con eleganti finiture in metallo negli angoli, intarsiata con i sigilli delle Case della serie e una chiusura in metallo con il logo di Game of Thrones, che richiama la cassa in cui le uova dei draghi erano conservate nella serie. Una volta aperta, emerge dalla scatola il trono di spade, con un riuscito effetto da libro pop-up: è il supporto su cui poter poggiare il telefono, il vero sovrano in questo contesto, ai cui lati si ergono i due opposti delle Case Stars e Targaryen, mentre la base di questa sorta di diorama è la mappa di Westeros.

La confezione della Game of Thrones Limited Edition

Nella confezione sono presenti anche altri oggetti da collezione: tra spilla ispirata a quel personaggio meraviglioso che è Tyrion, una misteriosa lettera che rivela un segreto una volta esposta alla luce, adesivi e cartoline. Oltre ovviamente agli accessori del telefono, ovvero cavo di ricarica e presa a muro.

Il design ispirato a Il trono di spade

Il blocco camera del Realme 15 Pro

Una personalizzazione che per continuità è presente anche sul dispositivo vero e proprio, realizzato con un design nero e oro, con motto e dettagli ispirati alle Case di Westeros nel blocco superiore: sono tre le frasi a effetto intarsiate sul margine delle altrettante camere: Winter is Coming per gli Stark, Hear Me Roar per i Lannister e Fire and Blood per i Targaryen. Lo sfondo del blocco camera, che è elegantemente sorretto da artigli di drago, è decorato con i sigilli delle Case di Westeros.

Il logo dei Targaryen sul dorso del telefono

Il telefono nel suo complesso appare di pelle nera, con texture che richiama la pelle di drago definita in presentazione Dragonfire Leather, e il sigillo della Casa Targaryen in rilievo sul dorso. Per un effetto generale che dal vivo è ancora più riuscito ed efficace di quanto possa apparire in foto, ma anche un grip soddisfacente nel corso dell'utilizzo del telefono.

Il cambio di colore in acqua

Uno spazio a parte merita una particolare feature dello smartphone, il suo essere il primo a mondo a cambiare colore: grazie alla suddetta Dragonfire Leather, la scocca è in grado di cambiare colore quando entra a contatto con acqua a 44°. Se al tatto risulta comodo e funzionale, è quindi in grado di rispondere anche al tocco e la temperatura.

Il cambio colore in acqua del Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition

"Rivela la sua vera natura con il calore" ha infatti spiegato Amanda nel corso della presentazione, ma ne abbiamo subito avuto anche una dimostrazione pratica grazie agli spazi dedicati a questa funzionalità nel corso dello Studio Tour, con una introduzione affidata a dei figuranti della location, ma anche una serie di postazioni ad hoc adibite con ciotole d'acqua della temperatura giusta per ottenere il sorprendente effetto.

I temi che richiamano la serie

Un design altrettanto curato e personalizzato per quanto riguarda l'interfaccia utente, per una esperienza che è possibile allineare ai due estremi di cui sopra: sono infatti presenti sullo smartphone sia il tema del ghiaccio che quello del fuoco, che non si limita a personalizzare solo il background e gli elementi generali, ma anche le icone delle singole applicazioni installate. E dobbiamo dire, telefono alla mano, che l'effetto è suggestivo, unico, e rende l'utilizzo del telefono un evidente plus per gli amanti de Il trono di spade che si trovano immersi nelle suggestioni della serie e del mondo di Westeros anche nel pieno dell'utilizzo e non solo in quanto a design e apparenza esteriore.

Le interfacce utente tematizzate su ghiaccio e fuoco

Anche in quanto a easter egg, dieci a quanto ci dicono, come quello che permette di personalizzare una propria foto grazie all'IA con il semplice comando "Back to the World of Power", con il quale abbiamo ottenuto risultati sorprendenti.

Inoltre sono presenti due filtri per la camera, anche questi tematizzati sulla dicotomia fuoco/ghiaccio, ispirati al nord e al sud di Westeros, per ottenere foto dal look ispirato a questi due contesti visivi e narrativi. E soprattutto quello del nord ci ha restituito delle immagini molto affascinanti.

Le caratteristiche tecniche

Anche se non è il nostro argomento principale, un accenno alle specifiche tecniche dello smartphone è doveroso. La camera è una Sony IMX896 da 50MP che gira video fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo, mentre il display è un AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione di 1200x2800 e una frequenza di refresh di 144Hz. Sul fronte computazionale, il dispositivo è dotato di un processore Snapdragon 7 Gen 4 e nella nostra prova sul campo non ha creato problemi di fluidità o cali di prestazione.

Il telefono ha inoltre un'ottima batteria da 7000mAh con ricarica rapida Ultra Charge da 80W, assicurando buone prestazioni e un uso prolungato che vi possiamo confermare, avendolo usato per tutta la giornata nel corso delle nostra attività in quel di Belfast senza arrivare a scaricarlo completamente.

Lo smartphone esposto nell'ambito dello Studio Tour

Va da sé che per una valutazione tecnica più ampia sarebbe necessario un utilizzo più prolungato rispetto ai pochi giorni di utilizzo avuti fin qui, ma è ugualmente vero che il vero punto di forza e valore aggiunto del Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition è la personalizzazione legata alla serie, la sua natura intrinseca come oggetto da possedere e collezionare. Da poggiare sul trono al centro della sua confezione, pronto all'uso ma anche iconico oggetto d'arredo.