Harry Potter: una star della saga riceve un prestigioso riconoscimento da Re Carlo

Spesso capita che alcuni dei più grandi attori britannici vengano insigniti di un riconoscimento particolarmente prestigioso, che viene destinato a personalità che hanno contribuito a dare lustro al Paese.

È ciò che è accaduto ad uno dei leggendari interpreti del cinema e teatro britannici, molto conosciuto per un ruolo fondamentale nella saga cinematografica di Harry Potter.

Un riconoscimento speciale a Sirius Black

Gary Oldman, noto per il suo stile di recitazione particolarmente versatile e famoso per aver prestato il proprio volto ad una vasta gamma di personaggi, tra cui Sirius Black in Harry Potter, è diventato ufficialmente Sir.

Primo piano di Gary Oldman in Harry Potter

La nomina a cavaliere, insieme ad altre star come David Beckham, gli è stata recapitata direttamente dal sovrano Carlo II d'Inghilterra. Dopo una carriera vissuta inizialmente in teatro, dov'è recentemente tornato per una pièce di Samuel Beckett, Oldman ha trovato grande successo sullo schermo.

L'importanza di Harry Potter nella vita di Gary Oldman e l'Oscar per Winston Churchill

Qualche tempo fa, Gary Oldman aveva spiegato il ruolo fondamentale di Harry Potter in quel preciso periodo della sua vita:"I film di Harry Potter mi salvarono la vita. A 42 anni, mi sono svegliato divorziato e avevo la custodia di questi ragazzi. È stato difficile perché c'è stato un cambiamento nel settore per cui le produzioni venivano girate, erano spostate in Ungheria, Budapest, Praga e Australia. Batman e Harry Potter mi hanno salvato".

Gary Oldman in una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Lavorare a quei film gli permise di non allontanarsi troppo da casa e di poter crescere con più tranquillità i propri figli. Anni dopo, Gary Oldman vinse l'Oscar al miglior attore protagonista per la sua interpretazione in L'ora più buia, nel ruolo di Winston Churchill.