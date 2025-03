Harry Potter: Nick Frost sarebbe la scelta dei produttori per il ruolo di Hagrid

Il cast della nuova serie dedicata alla storia di Harry Potter sembra si sia arricchito con l'arrivo di Nick Frost, a cui sarebbe stato offerto il ruolo di Rubeus Hagrid.

L'attore sarebbe attualmente coinvolto nelle trattative con i produttori dello show targato HBO in fase di sviluppo, di cui è ancora in corso il casting.

I dettagli del casting della serie di Harry Potter

HBO, come accaduto in precedenza, ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, sostenendo che confermeranno i nomi degli interpreti solo quando gli accordi saranno raggiunti con le star.

Nick Frost, il 20 marzo, aveva condiviso su Instagram un post criptico in cui dichiarava che 'stava realmente accadendo'.

L'attore, inoltre, ha iniziato a sguire sui social media John Lithgow e Paapa Essiedu. I due attori avranno la parte di Albus Silente e Severus Piton.

Tra i nomi che sembrano essere confermati tra gli interpreti della serie di Harry Potter c'è anche quello di Janet McTeer, che dovrebbe avere il ruolo di Minerva McGranitt.

Il team al lavoro sull'adattamento dei libri

La serie di Harry Potter, tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling, vede Francesca Gardiner coinvolta come autrice e showrunner, mentre Mark Mylod sarà regista e produttore esecutivo.

Casey Bloys, a capo di HBO e Max Content, ha assicurato ai fan che il progetto ha l'obiettivo di essere un 'adattamento fedele' dei romanzi e che ogni stagione permetterà di approfondire la storia e i personaggi al centro della trama dell'opera amata da varie generazioni. Il progetto sembra quello di realizzare un progetto che resterà sugli schermi ben 10 anni.

Nick Frost, recentemente, ha recitato nella serie Into the Badlands targata AMC e nella versione live-action di Dragon Trainer, in arrivo nelle sale cinematografiche nel mese di giugno.