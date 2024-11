Harry Potter, l'interprete di Neville confessa: "Non ero preparato per la vita dopo il franchise"

Pochi titoli hanno raggiunto la popolarità di Harry Potter. La maggior parte degli attori bambini era sconosciuta al momento dell'uscita del primo film, ma tutti conoscevano molto bene i loro nomi quando il franchise si è concluso nel 2011 con Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Nel corso della sua partecipazione al Rhode Island Comic Con, la star del franchise Matthew Lewis, che ha interpretato il personaggio di Neville Paciock in tutti gli otto film della saga, ha parlato del suo personaggio ma anche di come ha gestito la sua fama dopo la fine della sua avventura.

La saga cinematografica ha adattato i sette romanzi di J.K. Rowling in otto film (con l'ultimo capitolo diviso in due parti9, con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli principali, insieme a una serie di star britanniche di primo piano. Da allora, la maggior parte degli attori bambini ha cercato di lasciare il segno al di fuori dei personaggi del franchise e Lewis ha parlato di quanto fosse entusiasta di lavorare a qualcosa di nuovo e di come ha evitato "le insidie derivanti dall'essere stato un attore bambino".

Neville (Matthew Lewis) in Harry Potter e i doni della morte parte 2

La vita dopo Harry Potter

Parlando di come lui e il resto del cast siano riusciti a rimanere così saldi in mezzo alla popolarità della serie, Lewis ha scherzato: "Siamo molto bravi a nascondere tutte queste storie", aggiungendo poi che c'era "molta trepidazione" per il suo futuro e per la sua capacità di farcela in un contesto più ampio, passando a una nuova fase dell'essere un attore.

"Dopo 10 anni di Harry Potter, ero pronto a fare qualcos'altro e non volevo fare progetti che avrebbero portato ad altri franchise", ha spiegato Lewis. Allo stesso tempo, l'attore ha sottolineato che "non aveva idea di cosa gli avrebbe riservato il futuro e non era affatto preparato" per il prossimo passo della sua carriera. "Anche se, detto questo, ero molto eccitato dalla prospettiva. Ho una capacità di attenzione piuttosto breve, quindi probabilmente è per questo che non ho mai scelto una vera carriera", ha rivelato Lewis.

Dopo la fine del franchise, Lewis ha recitato nelle serie televisive The Syndicate, Happy Valley, Girlfriends e All Creatures Great and Small, e nelle stagioni 4 e 5 di Ripper Street, oltre che nell'adattamento del romanzo bestseller di Jojo Moyes Io prima di te con Emilia Clarke e Sam Claflin, e nella commedia Terminal del 2018 con Margot Robbie.