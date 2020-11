Harry Potter: LIDL ora vende pigiami, felpe e ciabatte per bambini e adulti

Siete fan di Harry Potter e non ne avete mai abbastanza di merchandise a tema? Da oggi anche LIDL è vostro amico (potremmo dire nemico del vostro portafogli, ma i prezzi sono davvero vantaggiosi) con la nuova linea di abbigliamento e accessori dedicati al maghetto più famoso. Scopriamoli insieme.

Visto che purtroppo non abbiamo Molly Weasley che lavora a maglia per noi, dobbiamo dare un'occhiata alle alternative, soprattutto in vista dell'arrivo dei mesi più freddi (e del tempo che passeremo comunque in casa).

E cosa c'è di meglio che starsene dentro, al calduccio o sotto le coperte, quando fuori c'è la neve? O magari sul divano a leggere un buon libro, guardare un bel film, o finire quel livello del videogioco che proprio non riuscivate a superare?

LIDL ha pensato anche a questo, e ha inserito nel proprio catalogo dei pigiami (Uomo, Donna e Bambino/a), delle felpe (Bambino/a), delle pantofole (Uomo, Donna) una maxi t-shirt da notte (Donna), e anche un orologio (Bambino/a) e delle bambole ispirati al Wizarding World, con tutti i simboli più amati della saga, così che possiate sempre avere con voi lo stemma di Hogwarts o i colori di Grifondoro.

Ma basta sfogliare il volantino online di LIDL per farsi un'idea di quel che si può trovare in negozio.

E chissà che non troviate l'abbigliamento perfetto per godervi la nuova maratona di Harry Potter in tv.