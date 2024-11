Harry Potter: il gioco da tavolo Labyrinth tematico in sconto su Amazon per il Black Friday

Se alla ricerca di un gioco da tavolo tematico di Harry Potter, ci pensa Amazon mettendo in sconto il Labyrinth (Labirinto) per il Black Friday 2024.

In occasione del Black Friday 2024, oggi vi segnaliamo che il gioco da tavolo Labyrinth di Harry Potter è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 16,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo più basso recente indicato (21,59€) e del 51% sul prezzo consigliato indicato (34,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al gioco in questione passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il Labyrinth di Harry Potter è venduto e spedito da Amazon.

Il Labirinto di Harry Potter: la magia del gioco da tavolo si trasforma

Esplorare un labirinto non è mai stato così intrigante. Con il gioco da tavolo Labyrinth - Harry Potter, Ravensburger reinventa il celebre classico con un tocco di magia, trasportandovi direttamente nel mondo del maghetto in questione. Muovetevi tra i corridoi in continua trasformazione alla ricerca di Harry, Ron, Hermione e altri volti familiari dell'universo di J.K. Rowling. Ogni turno è una sfida d'astuzia, in cui le strade cambiano e i piani vengono sconvolti: trovare il percorso giusto richiede ingegno, strategia e un po' di fortuna.

Harry Potter: Framestore potrebbe tornare a occuparsi degli effetti speciali

Questo gioco combina il fascino del Labirinto tradizionale con l'incanto della saga di Harry Potter. Questo Labyrinth tematico promette partite avvincenti e rapide, ideali per riunire amici e famiglia. Ogni spostamento è un incantesimo, ogni mossa una possibilità di ribaltare le sorti del gioco: siete pronti a sfidare il Labirinto?