Harry Potter, Joseph Fiennes: "È grandioso che ci sarà una serie TV, ma non capisco perché reinventare tutto"

La saga cinematografica di Harry Potter ha potuto vantare il fondamentale contributo di Ralph Fiennes nel ruolo di Voldemort, ma cosa ne pensa il fratello e anche lui celebre attore, Joseph Fiennes, della serie tv basata sui libri di J.K. Rowling in lavorazione per Max?

A chiederlo all'attore di Shakespeare in Love e Camelot ci ha pensato Comicbook a chiederlo, come riporta anche Deadline, domandandogli anche se gli piacerebbe prendere parte allo show. "Sapete, sto cercando di trovare il necessario per il makeup, potrei averne nuovamente bisogno per un provino!" scherza (?) Joseph Fiennes "Ho sentito di recente che ci sarà una serie tv su Harry Potter ed è grandioso. Sembra appena ieri che lo vedevamo al cinema!".

"Non capisco, però, perché si debba reinventare tutto. Ma immagino sia così che vada" continua l'attore, pur riconoscendo, subito dopo, che "la struttura televisiva adesso è incredibilmente brillante e sofisticata, e c'è spazio per fare così tanto"

"Ciò permette di riesaminare il materiale a disposizione e portare gli spettatori a intraprendere percorsi del tutto differenti, mostrandogli cose che non avrebbero mai immaginato di avere il tempo di poter vedere al cinema. Per cui credo che, da questo punto di vista, la tv sia davvero entusiasmante" conclude, infine.

Harry Potter, ecco perché la nuova serie potrebbe essere un'opportunità

Harry Potter in TV

L'intenzione di Warner Bros. Discovery, come affermato più volte in precedenza, è quella di ampliare in campo televisivo le grandi saghe cinematografiche che tanto hanno appassionato gli spettatori, e nel caso di Harry Potter di "dare l'opportunità al pubblico di scoprire Hogwarts in modo del tutto differente" con una serie tv che "approfondirà ognuno degli iconici libri della saga che i fan hanno continuato ad amare per tutti questi anni".

Ogni stagione dello show coprirà gli eventi riportati in un libro della saga di Harry Potter, e il cast potrà vantare nuovi interpreti per i personaggi che amiamo.

David Heyman, già produttore dei film, sarebbe coinvolto nel progetto sempre in qualità di produttore, e promette maggiore precisione, integrità e fedeltà alla storia di quanto fatto in precedenza.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito allo sviluppo della serie, ma vi terremo aggiornati.