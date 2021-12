Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, l'epico quiz show in arrivo su Sky e NOW dal 27 dicembre

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses è un evento in 4 puntate condotto da Helen Mirren in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza dei film della saga.

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses arriverà dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW: si tratta di un epico quiz show ad eliminazione diretta, diviso in quattro puntate, condotto dalla leggendaria Helen Mirren.

Lo show vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

Inoltre, come annunciato precedentemente, il 1 gennaio, a Capodanno, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW, arriverà in contemporanea con gli USA Return to Hogwarts: lo speciale che vedrà Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson tornare ad Hogwarts.

I protagonisti del franchise, accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri stimati membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, torneranno nel mondo della magia per celebrare l'anniversario del primo film, uscito nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa. A questo proposito, Sky Cinema accenderà anche un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film nati dalla mente della scrittrice J.K. Rowling.