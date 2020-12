Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: J.K. Rowling si oppose al cambiamento di una scena

Prima dell'inizio delle riprese di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 David Yates, il regista della pellicola, propose a J.K. Rowling di cambiare le dinamiche di una scena del film. La scrittrice non valutò questa possibilità neanche per un attimo e si oppose al cambiamento chiedendo di far fede al libro in tutto e per tutto.

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

La scena in questione era quella della lotta tra la Professoressa McGranitt, interpretata nel film da Dame Maggie Smith e Alan Rickman, nei panni del Professor Piton. Il regista voleva cambiarla: secondo la sua personale visione del film sarebbe dovuto essere Harry Potter stesso a combattere contro Piton.

L'idea fu immediatamente scartata dalla Rowling che insistette sul fatto che il duello avrebbe dovuto coinvolgere gli stessi personaggi del romanzo. La scrittrice motivò la sua scelta dicendo che secondo lei questo era un momento chiave per l'arco di trasformazione del personaggio della McGranitt.

Alan Rickman in una scena di Harry Potter e i doni della morte parte 2

Il 31 luglio 2011 Harry Potter e i doni della morte - parte 2 superò ufficialmente 1 miliardo di dollari di incassi al botteghino dopo appena 19 giorni dall'uscita internazionale, divenendo il film della saga ad aver guadagnato di più e posizionandosi al quarto posto nei migliori incassi di tutti i tempi, superando Il signore degli anelli - Il ritorno del re.