Harry Potter: le nuove foto rivelano una scena chiave de La pietra filosofale tagliata dal film

Le riprese della serie TV HBO su Harry Potter sono attualmente in corso a Hoddesdon, nell'Hertfordshire. Le nuove foto dal set trapelate sui media anticipano la presenza nello show di una scena del libro Harry Potter e la pietra filosofale che coinvolge Vernon Dursley, interpretato da Daniel Rigby, ma è assente dal film. (tramite ).

La scena in questione, come svela SFFGazette.com, si svolge il giorno dopo la morte apparente di Voldemort. Mentre Vernon cammina per la strada viene avvicinato da un piccolo mago che celebra la scomparsa di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. Il mago senza nome viene spesso confuso con Dedalus Lux, un personaggio che appare solo ne La pietra filosofale, quando incontra Harry per la prima volta al Paiolo magico. Nelle foto dal set il mago di bassa statura è vestito di viola e indossa cilindro e mantello.

Che cosa accade nella scena del primo romanzo?

Per fare chiarezza sul contenuto della scena in questione riportiamo lo stralcio in questione di Harry Potter e la pietra filosofale:

"...era ancora così preoccupato che andò a sbattere contro qualcuno proprio fuori dalla porta. 'Scusa', grugnì, mentre il vecchietto inciampava e quasi cadeva. Ci vollero pochi secondi prima che il signor Dursley si rendesse conto che l'uomo indossava un mantello viola. Non sembrava affatto turbato per essere stato quasi buttato a terra. Al contrario, il suo viso si aprì in un ampio sorriso e disse con una voce stridula che fece sgranare gli occhi ai passanti, 'Non si scusi, mio ​​caro signore, perché niente potrebbe turbarmi oggi! Si rallegri, perché Lei-Sa-Chi se n'è finalmente andato! Anche i Babbani come lei dovrebbero festeggiare, questo è un giorno felice!' E il vecchietto abbracciò il signor Dursley e se ne andò."

Rispetto alle versione cinematografiche, la serie di Harry Potter in arrivo su HBO Max avrà la possibilità di dedicare maggior spazio all'adattamento dei romanzi di J.K. Rowling. Ogni stagione, composta da otto puntate, si concentrerà su un romanzo recuperandone anche le parti escluse per mancanza di tempo. Naturalmente si prevede anche qualche cambiamento sostanziale, come il possibile cambio di sesso di Voldemort, che potrebbe diventare una donna (anche se questa voce, al momento, non trova riscontri ufficiali).

I nuovi protagonisti della serie HBO saranno i giovanissimi Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). Il cast adulto di Harry Potter include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell/Professor Raptor, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch, Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch, Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprout, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Binns, Bríd Brennan nel ruolo di Madama Poppy Pomfrey e Warwick Davis nei panni di Filius Flitwick.

La serie su Harry Potter debutterà su HBO nel 2027.