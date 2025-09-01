Harry Potter, fermi tutti: questa star del franchise cinematografico riprenderà il suo ruolo nella serie HBO

Mentre stanno proseguendo le riprese della nuova serie televisiva della HBO che adatterà i romanzi di Harry Potter, è giunta la notizia di un nuovo ingresso nel cast e si tratta di uno degli interpreti della saga cinematografica, il primo a tornare nel suo stesso ruolo.

Warwick Davis, ex attore della saga, che ha interpretato il professore di Incantesimi Filius Vitious in tutti gli otto film originali, riprenderà il ruolo nella serie HBO. Mentre nei film di Harry Potter Davis ha interpretato sia Vitious che Unci-Unci, questa volta interpreterà solo il primo. Il banchiere goblin sarà invece interpretato da Leigh Gill.

Ad affiancare Davis nello staff di Hogwarts ci sono Sirine Saba nel ruolo della professoressa di Erbologia Pomona Sprite, Richard Durden nel ruolo del fantasma del professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan nel ruolo di Madam Poppy Chips.

Warwick Davis è il Professor Vitious in Harry Potter e la pietra filosofale

Scopriamo anche i nuovi studenti della scuola di Hogwarts

Per quanto riguarda gli studenti, Elijah Oshin si è unito al cast nel ruolo del mezzosangue Dean Thomas, mentre Finn Stephens e William Nash interpreteranno rispettivamente Vincent Tiger e Gregory Goyle, i compari inseparabili di Draco Malfoy.

La produzione è attualmente in corso presso i Leavesden Studios della Warner Bros. nel Regno Unito, e HBO sta gradualmente svelando il suo ampio cast per quel che riguarda il mondo magico. L'annuncio più recente riguarda i fratelli di Ron Weasley: Fred, George, Percy e Ginny. I gemelli Tristan e Gabriel Harland interpreteranno Fred e George, Ruari Spooner sarà Percy e Gracie Cochrane sarà Ginny.

Ricordiamo che gli interpreti principali sono Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley. Il debutto su HBO e HBO Max è fissato per il 2027. L'autrice e showrunner è Francesca Gardiner mentre il regista è Mark Mylod; entrambi hanno lavorato insieme alla serie Succession, sempre per HBO.