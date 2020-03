Harry Potter: fan su Twitter chiedono a Italia 1 la maratona dei film

Italia 1 cambia programmazione ma su Twitter i fan di Harry Potter chiedono una cosa sola: la maratona di film tanto sospirata, più volte annunciata in inverno e sempre rimandata.

L'annuncio da parte della rete Mediaset era arrivato già ieri prima dell'estensione della "zona protetta" a tutta l'Italia: Italia 1 ha studiato una programmazione diurna speciale per fare compagnia alle migliaia di famiglie italiane costrette a rimanere tra le mura domestiche per l'emergenza Coronavirus. Più cartoni animati per i bambini la mattina, The Flash al pomeriggio, film da guardare tutti insieme sul divano fino alla programmazione serale.

Il palinsesto speciale continuerà sicuramente fino al 3 aprile, ed è per questo che i fan di Harry Potter si sono riversati in massa su Twitter per chiedere alla rete di regalar loro finalmente l'attesa maratona di tutti i film del maghetto.

Bastava la maratona di Harry Potter https://t.co/iCplxjYLlh — 𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 (@sparklessaetre) March 10, 2020

Italia 1: programmazione speciale per le famiglie bloccate in casa dal Coronavirus

Cara Mediaset, tutta l'Italia ti consiglia di mandare in onda:

- Harry Potter

- High School Musical

- Il Signore degli Anelli

- Pirati dei Caraibi

- Camp Rock

- Mission Impossible

- Hunger Games

E molti altri film.#mediaset #harrypotter — S.R.P.P. (@palmopaolo) March 10, 2020

Mentre Harry Potter è ancora tra i trend topic della giornata, con oltre 28.000 interazioni, Mediaset ha cominciato a comunicare alcuni dei film che ci terranno compagnia in queste giornate a casa. Purtroppo per i tanti richiedenti, del maghetto di Daniel Radcliffe non v'è traccia, ma la speranza resta viva.