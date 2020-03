Italia 1: programmazione speciale per le famiglie bloccate in casa dal Coronavirus

Per l'emergenza Coronavirus molte famiglie sono costrette a rimanere tutto il giorno a casa: è per loro che Italia 1 ha annunciato una programmazione diurna speciale dal 10 marzo.

Italia 1 cambia la programmazione per via del Coronavirus, per ampliare l'offerta alle famiglie italiane costrette a rimanere casa in questi giorni di emergenza.

A partire da martedì 10 marzo il palinsesto del canale Mediaset verrà arricchito da tanti contenuti adatti a grandi e piccini.

Dalle prime ore del giorno alle 8.30 la fascia con i migliori cartoni animati dedicati ai più piccoli. Dalle 8.30 esordisce la serie di documentari BBC Planet Earth 2 - Meraviglie della natura, un viaggio emozionante attraverso i panorami più belli del pianeta Terra realizzati con altissima qualità cinematografica. Dalle ore 9.30 circa riparte The Flash, la serie dedicata al supereroe più veloce del mondo: ogni mattina tre episodi della prima stagione.

Il pomeriggio, dalle ore 14:00, sono confermati gli appuntamenti con le serie cult I Simpson e The Big Bang Theory. Dalle ore 16.00, una sequenza di film adatti a tutta la famiglia e mai visti nella fascia di day time. Tutte storie senza tempo per chi in questo periodo ha più tempo da trascorrere a casa. Tra i titoli: Biancaneve e il cacciatore, La bella e la bestia, Paddington, Il gatto con gli stivali, Il Piccolo Principe, Tarzan, tutti i film della saga di Shrek e molti altri. Dalle ore 18.00 circa riprende la consueta programmazione amata dal pubblico di Italia 1.