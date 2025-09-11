Harry Potter, da fan fiction a kolossal: Alchemised diventa film e sfida la nuova serie HBO

Sorprendente svolta per la fan fiction di Harry Potter, Alchemised, che è riuscita a strappare un notevole accordo cinematografico per sviluppare il progetto in un film.

Legendary avrebbe accettato un accordo milionario per il romanzo dark fantasy di SenLiYu, nato come fan fiction intitolata Dramione (ispirato a Draco Malfoy e Hermione Granger).

Il nuovo accordo cinematografico per Harry Potter

"Sono onorato del grande entusiasmo di Legendary per il progetto e non vedo l'ora di vedere il mondo di Paladia prendere vita" ha dichiarato SenLiYu in un comunicato.

SenLiYu è uno degli autori maggiormente rinomati nel panorama delle fan fiction. Sono diverse le sue opere diventate popolari, su tutte Dramione, mentre Menacled, un romanzo fan fiction del 2023, crossover tra Harry Potter The Handmaid's Tale ha superato i 10 milioni di visualizzazioni.

Di cosa parla Alchemised?

La storia creata da SenLiYu, Alchemised, racconta le vicende dell'alchimista Helena, che cerca in qualche modo di colmare le lacune della memoria sul movimento di Resistenza sconfitto e del quale aveva fatto parte in un mondo fantasy devastato dal conflitto bellico.

L'accordo potrebbe superare i 3 milioni di dollari, secondo THR, mentre un'altra fonte sostiene che potrebbe trattarsi di uno dei compensi più alti mai pagati per dei diritti cinematografici ad un libro.

Il mondo delle fan fiction sta sempre più prendendo piede a Hollywood e rappresenta un passo in avanti nel riconoscimento degli autori di fan fiction anche in logiche di mercato, dimostrando di poter sfruttare una richiesta sempre maggiore di intrattenimento. Chissà che non possa, in qualche modo, mettere i bastoni fra le ruote alla serie HBO attualmente in lavorazione. Lo show HBO si occuperà stagione per stagione di ognuno dei libri creati negli anni '90 dalla scrittrice J.K. Rowling.