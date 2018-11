Harry Potter: Emma Watson, J.K. Rowling e la reunion per Evanna Lynch

Marica Lancellotti

Emma Watson, Tom Felton, addirittura J.K. Rowling: è una vera e propria mini-reunion di Harry Potter quella che va in scena per dare sostegno a Evanna Lynch in vista della finale di Dancing with the Stars, la popolare gara di ballo televisiva che ha il suo omologo italiano in Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Evanna Lynch, che nei film di Harry Potter ha interpretato la stravagante Luna Lovegood, è diventata famosa, prima ancora di entrare a far parte del cast, per aver sbaragliato la concorrenza di ben 15.000 ragazzine durante i provini per Harry Potter e l'ordine della Fenice. A distanza di anni, e mentre la saga del popolare maghetto è arrivata al suo secondo spin-off cinematografico grazie al franchise di Animali Fantastici - a proposito, qui potete leggere alcune curiosità su Animali fantastici 2 - gli ex colleghi di Evanna le hanno dimostrato ancora grande affetto, registrando dei piccoli video di incoraggiamento in vista della gara.

Emma Watson, storica interprete di Hermione, ha fatto il suo in bocca al lupo a Evanna Lynch con grande entusiasmo: "Sei arrivata in finale, sono orgogliosa di te! Ti voglio bene, faccio il tifo per te". L'augurio più simpatico è quello di Tom Felton, la Serpeverde Draco Malfoy, che non dimentica i loro trascorsi all'interno della saga, eppure: "So che tra di noi ci sono stati dei dissapori a Hogwarts, ma voglio augurarti il meglio per stasera". Ci sono anche Katie Leung (Cho Chang), James Phelps (George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), ma il messaggio forse più insperato è proprio quello di J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter che ha sempre avuto un rapporto speciale con Evanna, fin da quando la ragazza era una semplice fan dei suoi libri e iniziò una corrispondenza con la scrittrice, con la quale condivise la sua passione per la saga, ma anche le difficoltà che stava attraversando a causa dei suoi disturbi alimentari. L'autrice le ha augurato: "Buona fortuna Evanna, spero tanto che tu vinca!".

Leggi anche: Harry Potter, dalla pagina allo schermo: le differenze principali tra i romanzi e i film