Harry Potter, Katie Leung denuncia il bullismo razzista subito dopo il casting: "Mi ha segnata profondamente"

Recitare in Harry Potter non è stata del tutto un'esperienza magica per Katie Leung. L'attrice ha interpretato Cho Chang in cinque film della saga e ha ricordato di aver subito del bullismo razzista online dopo essere stata scelta per il ruolo del primo amore di Harry e fidanzata di Cedric.

Ripensando a quel periodo, a distanza di anni, Katie Leung non sa nemmeno se all'epoca sia riuscita davvero a elaborare il trauma di quegli insulti subiti in quel periodo della sua carriera durante Harry Potter, quando aveva 18 anni.

Katie Leung ricorda il bullismo razzista del periodo di Harry Potter

Intervistata dal The Guardian, Katie Leung ha spiegato: "È stato travolgente fin dall'inizio. Essere sotto i riflettori a quell'età, quando sei già insicura, è stato difficile, per usare un eufemismo...".

Daniel Radcliffe e Katie Leung in una scena di Harry Potter e l'Ordine della Fenice

L'attrice visse degli stati d'animo contrastanti: "All'epoca però mi stavo anche divertendo molto. Pensavo: questo è diverso dalla scuola, che non mi piaceva affatto. Era un modo per scappare. Sto ancora cercando di capire, in realtà, in che modo mi abbia influenzata. Non so se all'epoca si sarebbe potuto fare qualcosa per rendere le cose migliori o più facili. A quell'età sei curiosa. Ricordo di essere molto curiosa riguardo a ciò che la gente diceva di me, e mi cercavo su Google. Nessuno avrebbe potuto fermarmi, perché ero abbastanza grande da prendere decisioni da sola. Credo che tutto sia rimasto lì, dentro di me, e mi abbia influenzata in modi come: 'Ah sì, ho preso quella decisione perché la gente diceva questo di me'. Probabilmente mi ha resa meno estroversa. Ero molto attenta a ciò che dicevo... Per molto tempo forse ho cercato di compensare, di esagerare in senso opposto".

Leung ha anche rivelato di aver accettato di partecipare all'audizione aperta per Harry Potter sperando che potesse riunire i suoi genitori divorziati: "Mia madre e mio padre non si vedevano da molto tempo, ma io ero davvero emozionata perché, nella mia mente di sedicenne, c'era ancora la possibilità che potessero tornare insieme".

Il ritorno di Katie Leung in Bridgerton

Dal prossimo 29 gennaio, Katie Leung, oggi 38 anni, tornerà sullo schermo nella quarta stagione di Bridgerton, interprentando una fredda donna aristocratica, Lady Araminta Gun, matrigna dura e calcolatrice di Sophie Baek (Yerin Ha).

La star di Harry Potter e l'ordine della Fenice ha elogiato il casting inclusivo della serie: "L'inclusione e la diversità, dietro e davanti alla macchina da presa si vedono e si percepiscono, e questo mi ha fatto sentire davvero al sicuro nel potermi esprimere come attrice. Più ne abbiamo, meno diventa un problema. Ma per ora siamo un po' nel mezzo. Il motivo per cui la serie funziona è che la scrittura è ottima, la regia è ottima, così come la recitazione e i rapporti tra i personaggi".