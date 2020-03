Harry Potter e la pietra filosofale: stasera su Italia 1 il primo film della saga

Harry Potter e la pietra filosofale arriva stasera su Italia 1, alle 21:20, come la rete aveva promesso, la scorsa settimana, ai milioni di fan italiani che si erano riversati sui social per chiedere a gran voce la maratona dedicata al celebre maghetto in questo periodo di quarantena forzata.

Adattamento del romanzo omonimo di J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale racconta del primo anno di Harry nella scuola di magia di Hogwarts. Harry Potter è un ragazzino che sta per compiere undici anni e che ha vissuto per tutta la vita nel sottoscala degli zii. Proprio alla viglia del suo compleanno incomincia a ricevere strane lettere che però proprio gli zii gli tengono nascoste. Ma grazie al gigante Hagrid Harry scoprirà di essere figlio di maghi (morti in uno scontro con un altro mago, Voldemort) e che deve quindi andare a studiare alla scuola di Hogwarts per imparare ad usare i suoi poteri.

Harry Potter su Italia 1: il calendario della saga completa

Diretto da Chris Columbus nel 2001, Harry Potter e la pietra filosofale ha lanciato le carriere dei suoi giovanissimi protagonisti Daniel Radcliffe (che è Harry Potter anche nei 7 sequel), Rupert Grint (Ron Weasley) e Emma Watson (Hermione Granger). Ritenuto da molti troppo simile al libro, e di conseguenza portatore di poche sorprese, eppure Harry Potter e la pietra filosofale riuscì a conquistare il grande pubblico, incassando ben 974.755.371 dollari in giro per il mondo nell'anno della sua uscita, strappando addirittura 3 candidature ai Premi Oscar (migliori costumi, migliore scenografia e miglior colonna sonora a John Williams) e addirittura 8 ai Bafta.