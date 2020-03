Harry Potter su Italia 1: il calendario della saga completa

Comincia stasera su Italia 1 la saga completa di Harry Potter richiesta a gran voce dai fan via Twitter: ecco il calendario completo con tutte le date di messa in onda.

Harry Potter arriva da stasera su Italia 1 con tutti gli 8 film che compongono la saga completa ispirata ai romanzi di J.K. Rowling e che hanno reso celebri in tutto il mondo le avventure del maghetto interpretato da Daniel Radcliffe.

Il calendario di messa in onda prevede due appuntamenti a settimana, il lunedì e il martedì, per un mese consecutivo, a partire da oggi, lunedì 16 marzo in prima serata. Ecco la programmazione nel dettaglio:

lunedì 16 marzo "Harry Potter e la pietra filosofale"

martedì 17 marzo "Harry Potter e la camera dei segreti"

lunedì 23 marzo "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban"

martedì 24 marzo "Harry Potter e il calice di fuoco"

lunedì 30 marzo "Harry Potter e l'Ordine della Fenice"

martedì 31 marzo "Harry Potter e il principe mezzosangue"

lunedì 6 aprile "Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1"

martedì 7 aprile "Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2"

Harry Potter, su Italia 1 la saga completa: ecco quando

E' la prima volta che la saga di Harry Potter viene programmata con una maratona del genere: l'anticipazione lanciata della pagina Facebook di Italia 1 ha raccolto oltre 2 milioni 600mila visualizzazioni in meno di 10 ore.