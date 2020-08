Harry Potter e la Pietra Filosofale esce in Cina e supera il miliardo di incasso al boxoffice

Due decenni dopo la sua uscita nelle sale, Harry Potter e la pietra filosofale ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Il primo capitolo della saga magica ha raggiunto questo incasso grazie ad un nuovo rilascio in 3D e Imax in Cina.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

L'emergenza sanitaria ha paralizzato l'industria cinematografica ed anche il rilascio di diversi blockbuster è stato rimandato di mesi se non addirittura di un anno. Ecco perché alcuni cinema sono dovuti correre al riparo ed hanno scelto di proporre al proprio pubblico una serie di successi commerciali del passato, pronti così a tornare sul grande schermo a distanza di molto tempo dalla loro prima uscita al cinema.

Tra questi non poteva mancare Harry Potter e la pietra filosofale, film che ha inaugurato la fortunata saga del maghetto più amato del cinema e della letteratura. Già ai tempi del suo rilascio originale, risalente al 2001, l'opera diretta da Chris Columbus era riuscita a registrare numeri record al botteghino, raggiungendo l'incredibile cifra di 974.755.371 dollari al box office globale. La nuova uscita nei cinema cinesi non ha fatto altro che lanciare il film verso il traguardo del miliardo di dollari. In particolare, il film ha conquistato il primo posto al botteghino cinese lo scorso fine settimana, guadagnando 13,6 milioni di dollari attraverso 16.000 schermi.

Harry Potter e la pietra filosofale diventa così il secondo film della saga a superare il miliardo di dollari al Box Office globale. Finora, infatti, a tagliare questo prestigioso traguardo era stato soltanto Harry Potter e i doni della morte - parte 2 che, essendo il capitolo finale della storia, non ha potuto far altro che calamitare un fiume di persone nei cinema di tutto il mondo, curiose di scoprire come si sarebbe conclusa l'avventura di Harry Potter e gli altri frequentatori di Hogwarts. Nel 2011 il film incassò 1,34 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre la nuova uscita al Cina ha permesso al primo capitolo della saga di raggiungere 1,001 miliardi di dollari. In totale, la serie cinematografica ha quindi incassato 7,74 miliardi di dollari.

Andrew Cripps, capo della distribuzione internazionale della Warner Bros. Pictures, ha commentato così la notizia: "Siamo entusiasti di vedere Harry Potter e la pietra filosofale deliziare una nuova generazione di pubblico. La popolarità del film presso gli spettatori in Cina, che lo stanno scoprendo per la prima volta, dimostra che il fascino di queste storie è davvero senza tempo e universale".