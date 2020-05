Harry Potter e il calice di fuoco, un video su TikTok confonde i fan: "Quella scena non era nel film"

I fan della saga di Harry Potter sono rimasti confusi da un video di TikTok pubblicato da una fan che conterrebbe una scena inedita di Harry Potter e il calice di fuoco.

Ruper Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe di nuovo sul grande schermo per Harry Potter e il calice di fuoco

Il video in questione, postato su TikTok da una certa Kristina Marie Claire, è stato registrato durante la messa in onda di Harry Potter e il calice di fuoco su Syfy. Il video di Claire mostra la sua reazione mentre guarda una delle prime scene del film che l'ha lasciata "di stucco".

Nella scena incriminata Harry, Ron, Hermione e il resto di Hogwarts dà il benvenuto ai visitatori di altre scuole di magia che vengono accolti con una serie di elaborati incantesimi. Dopo questa scena, per Claire inizia il momento di confusione.

"Così Hogwarts fa questa cosa che non ricordavo di avere mai visto" esclama Claire nella clip.

La cosa in questione è un numero musicale. Il corpo studentesco di Hogwarts intona una canzone a tema con Silente che li dirige.

Claire ammette di aver visto il film molte volte, ma non ricorda affatto la scena della canzone che intona "Hogwarts, Howgarts, hoggy warty Hogwarts, teach us something please." La ragazza non è sola, come si nota nei commenti al suo video visualizzato 500.000 volte.

"Non è nei DVD!!! Ho visto i film un milione di volte, sono un HP fan... che accidenti sta succedendo?!" commenta un utente.

"Sono confuso. ho visto questi film da cima a fondo fin da quando avevo 8 anni e NON HO MAI VISTO QUESTA SCENA." aggiunge un altro.

Harry Potter e la pietra filosofale, J.K. Rowling: "Adoro la copertina italiana, è così strana!"

Altri fan hanno spiegato che si tratterebbe di una extended version o di una scena cancellata e poi aggiunta nella versione per la tv:

"Sul canale Syfy hanno aggiunto tutte le scene cancellate dei film. Hanno fatto la stessa cosa su Freeform con la saga di Twilight" scrive un utente, mentre un altro specifica:

"Scena cancellata. Ce n'è un'altra parte in uno dei film in cui possiamo sentire Ron ed che cantano".

Secondo alcuni utenti, i motivi dell'eliminazione della scena in questione dalla versione definitiva starebbe nella qualità del canto. Come chiosa un commento: "C'è una ragione per cui la scena era stata cancellata".